Basarab Panduru (55 de ani) și Aurel Țicleanu (66 de ani) au comentat pe marginea scandalului de la CFR Cluj.

Foștii fotbaliști sunt de partea lui Louis Munteanu (23 de ani), care a refuzat să meargă la Galați, pentru meciul disputat duminică.

Pe lângă situația dezastruoasă din puncte de vedere al rezultatelor, CFR Cluj s-ar confrunta acum și cu refuzul lui Munteanu de a mai juca, până nu va fi lăsat să plece în străinătate, așa cum i s-a promis.

Basarab Panduru: „CFR nu l-a respectat pe Louis Munteanu”

Fostul jucător al Stelei e de partea atacantului în disputa cu propriul club.

„Cei de la CFR n-au respectat contractele şi nu l-au respectat pe jucător. Uite că s-a întors roata. Şi jucători mari care pun presiune, nu Louis Munteanu.

Isak, Gyokeres, d-ăştia de sute de milioane. Cei care au făcut de la început gesturi de genul acesta au fost cluburile. N-au respectat contractele şi nu i-au respectat pe jucători”, a spus Panduru, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Prezent și el în studio, Aurel Țicleanu învinuiește clubul pentru gestionarea situației, însă îi atrage și atenția jucătorului pentru minutele pe care le pierde și care pot duce la o scădere de formă.

„Prima dată au zis de Louis Munteanu că lipseşte pentru că a fost accidentat, după aia în etapa următoare e titular, după o lună și jumătate vin şi spun că au datorie la el şi că nu i-au dat banii, lucrurile astea lasă urme.

Iar el, Louis Munteanu, ar trebui să se gândească la cariera lui, nu mai marchează, nu joacă. Înţeleg că trebuie să îi dea 200.000 de anul trecut, de când a venit... de aia nu vine nici Contra, că nu ai gloanţe!”, a spus fostul jucător al Craiovei.

