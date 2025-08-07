„Avem nevoie de un miracol” Concluziile jucătorilor de la CFR, după înfrângerea cu Braga: „Asta ne-a lipsit”

CFR Cluj a fost învinsă de Braga cu scorul de 2-1, în prima manșă a turul 3 preliminar din Europa League.

Sheriff Sinyan şi Alin Fică au tras primele concluzii după partida din Gruia.

CFR a fost învinsă de Braga astăzi, 7 august, cu scorul de 2-1. Golurile portughezilor au fost marcate de Gorby în minutele 17 și 50, în timp ce pentru formația lui Dan Petrescu a înscris Sinyan în minutul 29.

Sinyan, despre eșecul de acasă cu Braga: „Am avut un start bun”

Fundașul clujenilor, unicul marcator al CFR-ului, a vorbit despre partida de acasă cu Braga și a recunoscut că este nevoie de un miracol pentru a obține calificarea.

„Am avut un start bun de joc, am avut momente şi de-a lungul meciului, dar echipele mari sunt eficiente şi nu au nevoie de multe ocazii ca să marcheze. Mai avem un meci cu ei şi mergem mai departe.

Trebuie să ne respectăm oponenţii, avem nevoie de un miracol ca să ne calificăm cu Braga , dar am arătat că putem juca împotriva lor şi poate vom reuşi în Portugalia”, a spus Sinyan, conform orangesport.ro.

Alin Fică: „Am întâlnit o echipă foarte bună”

Și mijlocașul Alin Fică a descris partida cu Braga și a explicat care au fost detaliile ce au făcut diferența.

„Am întâlnit o echipă foarte bună, dar cred că micile detalii au făcut diferenţa. Azi am jucat cu personalitate, dar lucrurile mici ne-au făcut să pierdem.

Sunt fotbalişti de clasă mondială, este un vis că am jucat împotriva lui Joao Moutinho.

Dar ne-a lipsit curajul şi, vreau s-o repet, avem calitate şi simt că doar asta ne lipseşte”, a spus Alin Fică, conform sursei citate.

