Cipru - România 2-2. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul FCSB-ului, s-a accidentat la cinci minute după ce a fost introdus de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Mircea Lucescu l-a trimis în teren pe Șut în locul lui Răzvan Marin, în minutul 80, când scorul era 2-2. Din păcate pentru fotbalistul campioanei, la scurt timp a suferit o accidentare la glezna dreaptă, după un duel cu Kastanos.

Cipru - România 2-2 . Adrian Șut s-a accidentat: „Îl doare când merge”

Fotbalistului i s-a aplicat imediat gheață pe locul dureros, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 85, fiind înlocuit de colegul său de la club, Florin Tănase.

„Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor!”, a transmis Gigi Becali aseară, conform gsp.ro.

Piciorul lui Adrian Șut. Foto: orangesport.ro

Adrian Șut este unul dintre mijlocașii de bază ai formației roș-albastre.

Acesta a jucat deja 15 meciuri în sezonul 2025-2026, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Gigi Becali, nemulțumit că niciun jucător de la FCSB nu a fost titular în partida cu Cipru

Finanțatorul campioanei a declarat că nu s-a uitat la meciul cu Cipru, deoarece Mircea Lucescu nu a utilizat niciun jucător din lotul FCSB-ului la începutul partidei.

Pe parcurs, selecționerul a ales să îi introducă pe David Miculescu (min. 65), Adrian Șut (min. 80) și pe Florin Tănase (min. 85, în locul lui Șut, care s-a accidentat).

„N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM (n.r. - Mihai Stoica) că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.

Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei, dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva!

Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic”, mai declarat Becali, potrivit sursei citate.

Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama... Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace Gigi Becali, patron FCSB

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

