Fanii nu-l mai vor pe Lucescu Suporterii au strigat „demisia!”: „Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație”

Cipru - România 2-2. Suporterii României prezenți la stadion la meciul din Cipru i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu (80 de ani), după egalul de la Nicosia.

Pentru „tricolori”, Denis Drăguș a marcat o „dublă”, în minutele 2 și 18, în timp ce Cipru a punctat prin Loizou, în minutul 29, și Charalampous, în minutul 76.

Suporterii i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu

După meci, mai mulți fani ai „tricolorilor” au așteptat staff-ul tehnic și jucătorii naționalei în parcarea stadionului.

Suporterii naționalei au strigat, în repetate rânduri: „Demisia!”, mesaj țintit către selecționerul României, Mircea Lucescu.

Fanii revoltați au cerut mai multe explicații tehnicianului. De asemenea, o parte din lotul „tricolorilor” a intrat în colimatorul fanilor. Iată câteva dintre comentariile acestora, prezentate la Digi Sport Special.

„Joci fără Mitriță, fără Baiaram. Vrem o explicație, să iasă mâine să spună «N-au jucat pentru că…»”

„Am așteptat în fața hotelului, nici nu ne-au băgat în seamă”

„Trebuia să vină să vorbească cu noi”

„Nu știu dacă Lucescu e de vină, jucătorii sunt vedete cu bani mulți. Avem jucători în Liga 1 mai buni ca ei”

„Man nu a facut nimic”

„Credeți că avem speranțe cu Austria? Avem ce căuta la Mondial? Ce să facem cu echipa asta?!”

Șansele României de calificare directă la Cupa Mondială din 2026 sunt mici, după ce Austria s-a impus împotriva Bosniei, 2-1, și diferența față de locul 2 este de 5 puncte.

8 victorii a înregistrat România, în cele 12 meciuri disputate în timpul actualului mandat al lui Mircea Lucescu

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

