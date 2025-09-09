Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru  +16 foto
România FOTO: Sport Pictures
Campionatul Mondial

Cipru - România 2-2 „Tricolorii” lui Mircea Lucescu, rezultat jenant în Cipru

Ștefan Neda, Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 09.09.2025, ora 23:42
Actualizat: 09.09.2025, ora 23:54
  • România a remizat în partida cu Cipru, scor 2-2, după o repriză secundă dezastruoasă a băieților lui Mircea Lucescu.

Naționala a început cum nu se poate mai bine meciul de pe GSP Stadium, reușind să deschidă scorul încă din minutul 2. Denis Drăguș a rămas singur cu portarul și l-a executat fără probleme.

La doar 16 minute distanță, Drăguș a reușit „dubla” după o execuție cu mult calm, ca urmare a unei pase extraordinare primită de la Răzvan Marin.

Cu un sfert de oră înainte de final, ciprioții au redus din diferență. Kastanos s-a distrat cu apărarea României și i-a pasat lui Tzionis, cel care l-a învins pe Horațiu Moldovan.

În repriza secundă, Ciprioții au ieșit mult mai montați de la cabine, dominându-i în mod clar pe elevii lui Mircea Lucescu.

În minutul 77, nou-intratul Charalampous a restabilit egalitatea. Faza a pornit de la o greșeală imensă comisă de Dennis Man, fotbalist care a avut un joc extrem de modest în Cipru.

În urma acestui rezultat, România se distanțează de primele locuri din grupă, după ce Austria s-a impus în Bosnia, scor 2-1. Selecționata lui Lucescu acumulează 7 puncte, în timp ce contracandidatele la calificare au câte 12 puncte.

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Cipru - România, 2-2

  • Au marcat: Loizou (min. 29), Charalampous (min. 77) / Drăguș (min. 2,17)

Final de meci la Nicosia. România obține doar un punct, după o repriză secundă în care a fost dominată de Cipru.

Min. 90 + 3 - Mircea Lucescu este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 90 + 1 - Defensiva României este total depășită, dar Pittas irosește ocazia și trimite în brațele lui Moldovan. Portarul României respinge în corner.

Min 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (6).jpg
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (6).jpg

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Min. 88 - Ultima schimbare în tabăra ciprioților. A ieșit Tzionis, fiind înlocuit de Koutsakos.

Min. 84 - Adrian Șut s-a prăbușit pe gazon. Acesta a cerut imediat schimbare, anunțând staff-ul tehnic că nu mai poate continua partida. În locul său va intra Florin Tănase.

Min. 80 - Dublă schimbare efectuată de Lucescu. Au părăsit terenul Dennis Man și Răzvan Marin, fiind înlocuiți de Adrian Șut și Deian Sorescu.

Min. 77 - GOL! (2-2) - Cipru egalează prin golul lui Charalampous, după ce Dennis Man a pierdut balonul în mod inexplicabil.

Min. 73 - Drăguș centrează în careu, dar balonul iese în afara spațiului de joc.

Min. 68 - O nouă înlocuire în naționala Ciprului. A ieșit Costi, fiind înlocuit de Kyriakou, fotbalistul celor de la Dinamo.

Min. 66 - Miculescu trimite cu capul direct în brațele portarului cipriot.

Min. 65 - Mircea Lucescu efectuează prima schimbare din această partidă. A ieșit Alex Dobre și a intrat David Miculescu.

Min. 62 - Două schimbări în tabăra cipriotă. Au ieșit Loizou și Kousoulos, fiind înlocuiți de Kakoulli și Charalampous.

Min. 58 - Cipru execută o nouă lovitură de colț, dar Burcă respinge în afara terenului.

  • În repriza secundă, ciprioții au ieșit mai montați de la cabine, reușind să domine după revenirea de la vestiare.

Min. 55 - Ghiță respinge cu greu un balon periculos șutat de Tzionis.

Min. 54 - Pittas primește și el cartonaș galben după un fault asupra lui Răzvan Marin.

Min. 53 - Moldovan prinde șutul puternic trimis de Tzionis, din afara careului.

Min. 52 - O nouă lovitură liberă pentru ciprioți. Va executa Correia.

Min. 48 - Kousoulos este sancționat cu cartonaș galben, după o intrare dură.

Min. 47 - Burcă respinge centrarea ciprioților. Este lovitură de colț.

Min. 46 - S-a reluat partida. Ciprioții au efectuat o modificare. A ieșit Kostas Pileas, fiind înlocuit de Anderson Correia.

Pauză pe GSP Stadium. România intră cu avantaj minim la cabine.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 44 - Andrei Burcă este sancționat cu cartonaș galben, după ce l-a lovit în careul advers pe Loizou.

Min. 43 - Rațiu centrează în careu pentru Dobre, dar Shikkis respinge în corner.

Min. 40 - Dennis Man ratează incredibil! Acesta a rămas singur cu portarul și a șutat direct pe poziția acestuia. Fabiano a respins fără probleme.

Min. 33 - Lovitură liberă în favoarea ciprioților. Shelis trimite cu capul, din careu, peste poarta lui Moldovan.

Min. 29 - GOL! (1-2) - Loizou reduce din diferență după o acțiune personală a lui Kastanos. Acesta a driblat doi fundași români și a pasat decisiv.

Min. 26 - Dennis Drăguș se resimte pe gazon. Arbitrul a oprit meciul, iar atacantul s-a ridicat de pe gazon, fără să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 24 - Tzionis reușește o acțiune de excepție și reușește să tragă la poartă. Horațiu Moldovan respinge mingea în corner.

Min. 21 - Nicușor Bancu este sancționat cu cartonaș galben și nu va putea juca în partida cu Austria.

Min. 18 - GOL! (0-2) - Dennis Drăguș reușește „dubla” după o execuție cu mult calm, ca urmare a unei pase extraordinare primită de la Răzvan Marin. România conduce cu 2-0.

Min. 17 - Dennis Man trimite cu capul pe lângă poartă din suprafața de pedeapsă.

Min. 11 - Lovitură liberă din apropierea careului pentru Cipru. Andrei Burcă respinge excelent cu capul și pornește un nou contraatac al României.

Min. 6 - După un contraatac bine organizat al României, Drăguș șutează slab la poartă iar portarul reține fără probleme.

Min. 2 - GOL! (0-1) - Debut perfect de partidă pentru România! După o greșeală monumentală a ciprioților, Drăguș rămâne singur cu portarul și înscrie. Este a șasea reușită a sa în tricoul galben.

Min. 1 - A început partida de la Nicosia. România are prima minge.

Cipru - România, echipele de start

  • Cipru: Fabiano - Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas - Kastanos, Kousoulos - Costi- Tzionis, Pittas, Loizou
  • Rezerve: Mall, Michael, Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
  • Antrenor: Apostolos Mantzios
  • România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R.Marin, M.Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Arbitru: Matej Jug (Slovenia). Asistenți: Matej Žunič, Manuel Vidali. VAR: Asmir Sagrković, AVAR: Alen Borošak
  • Stadion: GSP, Nicosia

Lucescu surprinde, alegând pentru primul „11” aceiași jucători pe care i-a trimis în teren și pe Arena Națională vinerea trecută, în 0-3 cu Canada.

20:35 Naționala a ajuns la stadion!

19:40 Echipa națională a plecat spre stadionul din Nicosia

19:20 Vestiarul României este pregătit

14:15 Un număr uriaș de suporteri români e așteptat la Nicosia

„S-au procesat deja aproape 6.000 de bilete, iar organizatorii estimează 7.000 de spectatori – dintre care cel puțin 5.000 vor fi români!”, a transmis FRF.

14:00 România va avea același prim „11” de joi, de la amicalul cu Canada

Din informațiile GOLAZO.ro, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) va trimite pe teren împotriva Ciprului aceeași echipă de start folosită și la amicalul cu Canada (0-3), disputat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională:

  • Horațiu Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Al. Dobre
12:00 Mesaj de susținere din partea fostului selecționer Edi Iordănescu

„Victorie cu Cipru, este tot ce contează! Acum 3 puncte, iar în octombrie, cu 55.000 de români pe Național Arena, România poate, cu siguranță, să învingă Austria! Hai România”, a transmis Edi Iordănescu pe Facebook.

Știrea inițială:

Mircea Lucescu: „Trebuie să punem în joc ceea ce avem mai bun”

Selecționerul naționalei le-a atras atenția jucătorilor asupra lucrurilor de care trebuie să aibă grijă contra ciprioților.

„Au putut să schimbe mai mulți jucători de la un meci la altul. Deci la ei nu se pune prea mult problema de relații de joc, ci de un angajament fizic total.

Și pe viteză, și în jocul aerian, și, sigur, având un jucător de mare valoare tehnică, așa cum este Kastanos, care echilibrează jocul și frânează atunci entuziasmul ăsta al lor permanent.

Trebuie să punem în joc ceea ce avem noi mai bun și asta este calitatea paselor în zona superioară.

Va fi un meci în care jucătorilor le-am atras atenția: când ies la pressing, în primul rând atacă omul, nu atacă mingea, să recupereze. Nu atacă mingea individual.

Sper ca băieții să nu să nu se relaxeze, trebuie să știe că duelurile individuale vor fi determinante în desfășurarea jocului”, a spus Lucescu la conferință de presă.

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

