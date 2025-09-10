Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici”

- CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale, a vorbit despre remiza înregistrată de România la Nicosia.
Naționala și-a diminuat șansele de a se clasa pe locul 2 la finalul preliminariilor, asta după ce Austria s-a impus în Bosnia, scor 2-1.
În acest moment, selecționata lui Mircea Lucescu se află la 5 puncte de primele două clasate.
CIPRU - ROMÂNIA: Nicolae Stanciu, după remiza de la Nicosia: „Am pierdut orice șansă la calificare”
Căpitanul echipei naționale e dezamăgit de rezultat și le-a cerut scuze fanilor.
„Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici. Din păcate, am luat acel gol destul de repede, iar în repriza a doua nu am mai fost la fel ca în prima.
E prima dată când aud (n.r. că Mircea Lucescu ar putea pleca de la națională), nouă nu ne-a transmis nimic în vestiar. Trecem printr-o perioadă mai puțin bună, poate și faptul că nu am început preliminariile așa cum ne doream ne-a afectat.
Cred că este timp până în martie dacă vom avea șansa să jucăm acel baraj. Din păcate, ne-am obișnuit să le mulțumim fanilor pentru susținere, iar acum trebuie să le cerem scuze pentru rezultat. Ne pare foarte rău că nu i-am făcut fericiți.
Am și vorbit între noi, am avut discuții, timpul trece peste noi. Până acum nu am fost niciodată aproape de calificarea la Mondial.
Peste 4 ani nici nu știi dacă vei mai fi aici, asta e ultima noastră șansă de a participa la Campionatul Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu, la Digi Sport.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 0-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0