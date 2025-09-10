Stanciu, aproape resemnat Căpitanul naționalei, concluzie amară: „Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici”

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale, a vorbit despre remiza înregistrată de România la Nicosia.

Naționala și-a diminuat șansele de a se clasa pe locul 2 la finalul preliminariilor, asta după ce Austria s-a impus în Bosnia, scor 2-1.

În acest moment, selecționata lui Mircea Lucescu se află la 5 puncte de primele două clasate.

CIPRU - ROMÂNIA: Nicolae Stanciu, după remiza de la Nicosia: „Am pierdut orice șansă la calificare”

Căpitanul echipei naționale e dezamăgit de rezultat și le-a cerut scuze fanilor.

„Am pierdut orice șansă la o calificare directă, iar la locul 2 sunt șanse mici. Din păcate, am luat acel gol destul de repede, iar în repriza a doua nu am mai fost la fel ca în prima.

E prima dată când aud (n.r. că Mircea Lucescu ar putea pleca de la națională), nouă nu ne-a transmis nimic în vestiar. Trecem printr-o perioadă mai puțin bună, poate și faptul că nu am început preliminariile așa cum ne doream ne-a afectat.

Cred că este timp până în martie dacă vom avea șansa să jucăm acel baraj. Din păcate, ne-am obișnuit să le mulțumim fanilor pentru susținere, iar acum trebuie să le cerem scuze pentru rezultat. Ne pare foarte rău că nu i-am făcut fericiți.

Am și vorbit între noi, am avut discuții, timpul trece peste noi. Până acum nu am fost niciodată aproape de calificarea la Mondial.

Peste 4 ani nici nu știi dacă vei mai fi aici, asta e ultima noastră șansă de a participa la Campionatul Mondial”, a declarat Nicolae Stanciu, la Digi Sport.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 0-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 0-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

