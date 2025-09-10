Calcule pentru Mondial Ce șanse are acum România, după egalul rușinos cu Cipru

Șansele României să obțină calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026 s-au micșorat și mai mult, după egalul rușinos cu Cipru.

„Tricolorii” au remizat marți cu Cipru, scor 2-2, în al cincilea meci al grupei H, din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Dubla” lui Drăguș din minutele 2 și 18 nu a fost suficientă pentru a obține victoria pentru că ciprioții au micșorat diferența în minutul 29 prin Loizou, iar egalarea a venit în minutul 76, după golul lui Charalampous.

România, șanse tot mai mici să obțină calificarea directă la Mondial

În urma rezultatului dezamăgitor de marți, cu Cipru, șansele României să se califice fără baraj la Campionatul Mondial sunt tot mai mici.

Astfel, conform statisticienilor de la Football Meets Data, șansele României să termine grupa H pe locul 2 au scăzut cu 5%, mai ales după victoria Austriei în fața Bosniei, scor 2-1.

Mai sunt 28% șanse ca România să încheie grupa pe locul 2 , iar probabilitatea ca „tricolorii” să încheie pe locul 1 este minusculă, de doar 0,1%.

🇦🇹 Austria likely made a crucial step towards qualifying for the World Cup!



🇧🇦 BiH's chances to win the group may look bleak, but their chances to finish Top 2 increased after 🇷🇴 Romania squandering a 0-2 lead in 🇨🇾 Cyprus!



👉 Change in % to win Group H:



📈 +9% 🇦🇹

📉 -8% 🇧🇦

📉… pic.twitter.com/Z3MG0xnXS2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 9, 2025

Totuși, România mai are o șansă, prin barajul de calificare. Datorită faptului că naționala a câștigat grupa din Liga Națiunilor, „tricolorii” vor fi prezenți la baraj, însă nu vor avea statutul de cap de serie.

Adversara României în primul baraj s-ar alege dintre cele mai bune echipe care vor veni de pe pozițiile secunde, raportat la coeficientul FIFA:

Italia

Ucraina

Turcia

Suedia

În afara faptului că sunt naționale bune și foarte bune, tricolorii vor mai avea un dezavantaj: vor disputa meciul de baraj în deplasare.

Projected to qualify to WC as group winners:

🇪🇸 🇩🇪 🇫🇷 🇳🇱 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇦🇹 🇵🇹 🇭🇷 🇳🇴 🇩🇰 🇧🇪 🇨🇭



Projected to qualify for WC playoffs:

🔹 as group runners-up:

🇸🇰 🇸🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇺🇦 🇹🇷 🇭🇺 🇵🇱 🇧🇦 🇮🇹 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇷🇸 🇨🇿

🔸 via UNL:

🇷🇴 🇲🇰 ☘️NIR 🇲🇩



(as of 9 Sep) — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 9, 2025

Clasamentul din grupa României

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

