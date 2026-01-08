„TVR e în Evul Mediu și noi luăm Mondialul?!”  Șefa televiziunii confirmă negocierile cu Antena 1, dar avertizează:  „Totul e pe cârpeală! E grav”
Adriana Săftoiu, directoarea generală a televiziunii publice. Colaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„TVR e în Evul Mediu și noi luăm Mondialul?!” Șefa televiziunii confirmă negocierile cu Antena 1, dar avertizează: „Totul e pe cârpeală! E grav”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 08.01.2026, ora 12:08
  • Antena 1 a plătit zeci de milioane de euro pe drepturile TV pentru următoarele două ediții, din 2026 și 2030, ale Mondialului de fotbal. A propus către TVR să împartă.
  • Adriana Săftoiu, președintele televiziunii publice, recunoaște că a existat o întâlnire între reprezentanții A1 și departamentul Sport la TVR.
  • Dar spune că TVR ”e în Evul Mediu” și nu are ca prioritate investiția în Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

CM de fotbal din 2026, găzduit de Mexic, Canada și SUA, va fi, pentru prima dată în istorie, unul cu 48 de echipe participante și, implicit, cu un număr impresionat de meciuri: 104.

GOLAZO.ro a aflat că suma plătită de Antena 1 pentru transmiterea partidelor de la CM 2026 a fost de aproximativ 15 milioane de euro. Cum suma e una foarte mare, A1 dorește să sublicențieze un număr de partide altei televiziuni. Unul dintre partenerii cu care s-a așezat la masa negocierilor a fost TVR.

Adriana Săftoiu: „Nu e fezabil”

Adriana Săftoiu, cea care a preluat șefia televiziunii publice în noiembrie 2025, a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro pentru a oferi mai multe detalii despre negocieri.

Bună ziua, doamna Săftoiu. Avem informații, pe surse, că Antena 1 ar fi dorit să subcontracteze meciuri de la Mondialul de fotbal instituției pe care o conduceți.

A fost o discuție, până în Crăciun, între 15-20 decembrie dacă-mi amintesc bine, la solicitarea celor de la Antena 1. Au vorbit cu cei de la redacția Sport. Au venit cu o propunere, dar din câte am înțeles de la colegii mei, nu e fezabilă.

GOLAZO.ro a aflat că suma unui eventual „parteneriat” s-ar fi învârtit în jurul a 5 milioane de euro.

În primul rând, în orice discuție pe care o am, avertizez că, în acest moment, noi nu avem bugetul pe 2026. Deci nu poți risca să-ți asumi niciun fel de parteneriat pentru 2026. TVR oricum are câteva în desfășurare ca urmare a unor contracte din 2025.

De exemplu, Jocurile Olimpice de iarnă care încep în februarie. Eu am preluat o plată către ECU de 800.000 de euro, ceva de genul acesta, și care, evident că va fi din bugetul din 2026. Pe care încă nu-l avem (n.r. aprobat). Deci nu poate fi vorba să intrăm în alte angajamente în momentul de față.

30%
din meciuri ar fi putut transmite TVR dacă ar fi plătit 5 milioane de euro către A1

Adriana Săftoiu: „Mai aproape de blackout decât de Mondial”

Lucrurile s-ar putea schimba dacă România se califică la turneul final al Campionatului Mondial? Devine o competiție de interes național?

La modul foarte sincer, și eu vă întreb pe dumneavoastră ca om de sport, chiar credeți că această întrebare despre calificare pleacă de la o variantă ... măcar pe jumătate realistă? Eu vă întreb, nefiind microbistă, ci doar așa, din informațiile pe care le citesc.

Vreau să aduc TVR la începutul secolului 21. Nu neapărat la anul 2026, pentru că e imposibil deocamdată, dar măcar la începutul secolului 21 din punct de vedere al tehnicii. Adriana Săftoiu, șefa TVR

Poate „jumătate realistă” e mult spus. Un „sfert realistă” e mai aproape de adevăr. În acel caz fericit se poate cere o suplimentare a bugetului la guvernul Bolojan?

Nu știu să vă spun lucrul ăsta. Sincer, mi-e foarte greu să fac această estimare. Pentru mine, de exemplu, este mult, mult mai gravă problema cu sistemele tehnologice. Din punctul meu de vedere, TVR este un muzeu tehnologic. Din păcate.

Într-o discuție avută pe un anumit sistem care asigură emisia, am ajuns la concluzia că ne-ar trebui vreo 2,5 milioane de euro ca să putem să face această tehnologizare, această investiție. Deci mie mi se pare mult, mult mai grav ce am preluat eu din punctul meu de vedere al tehnicii.

Drumul României către Mondial:

  • Turcia - România pe 26 martie 2026
  • Slovacia sau Kosovo – România pe 31 martie 2026

Să înțelegem că și în cazul ipotetic în care TVR ar găsi cele, să zicem, 5 milioane, cât ne-au spus sursele că ar cere Antena 1, mai trebuie alte câteva milioane pentru ca meciurile să fie transmise în condiții foarte bune?

Absolut, absolut. Și mai e ceva. Să spunem, mergând tot pe această ipoteză, că se califică România și vom transmite Campionatul Mondial de fotbal. Aș putea eu, TVR, din publicitate sau din alte variante de venit, să-mi asigur acest necesar pentru investiții?

Deci, sincer vă zic, mie una mi se pare mult mai grav, și mă concentrez mult mai mult pe această problemă, pentru că, în mod real, starea televiziunii din punctul de vedere al tehnicii este Ev Mediu. De 15 ani în această instituție nu s-a mai investit deloc în mod real. Totul e pe cârpeală. Aproape 80% din banii care vin de la buget merg pe salarii și pe varianta orelor suplimentare.

Deci sunt cu totul alte priorități, așa că Mondialul la TVR e, mai degrabă, utopie.

Da. Credeți-mă, mi s-a prezentat situația de așa manieră încât s-a pus problemă să avem un blackout (n.r. - întreruperea emisiei din motive tehnice), pentru că nu face față sistemul. Deci între asta și cumpărarea unei competiții, chiar și în care joacă România, am de ales.

Citește și

Cursa înarmării în tenis  Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor
Tenis
16:33
Cursa înarmării în tenis Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari, dar US Open rămâne „regele” banilor
Citește mai mult
Cursa înarmării în tenis  Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor
Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026 GOLAZO.ro are informații privind oferta pe care A1 a făcut-o postului public, pentru a-i ceda meciuri la Mondial
Media
15:28
Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026 GOLAZO.ro are informații privind oferta pe care A1 a făcut-o postului public, pentru a-i ceda meciuri la Mondial
Citește mai mult
Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026 GOLAZO.ro are informații privind oferta pe care A1 a făcut-o postului public, pentru a-i ceda meciuri la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
TVR Campionatul Mondial antena 1 bani adriana saftoiu
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
08.01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
08.01
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
08.01
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
08.01
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:48
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
13:27
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
14:20
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut  investiții record în 2025
13:00
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
08.01
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
08.01
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
08.01
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
08.01
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share