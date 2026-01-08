Antena 1 a plătit zeci de milioane de euro pe drepturile TV pentru următoarele două ediții, din 2026 și 2030, ale Mondialului de fotbal. A propus către TVR să împartă.

Adriana Săftoiu, președintele televiziunii publice, recunoaște că a existat o întâlnire între reprezentanții A1 și departamentul Sport la TVR.

Dar spune că TVR ”e în Evul Mediu” și nu are ca prioritate investiția în Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

CM de fotbal din 2026, găzduit de Mexic, Canada și SUA, va fi, pentru prima dată în istorie, unul cu 48 de echipe participante și, implicit, cu un număr impresionat de meciuri: 104.

GOLAZO.ro a aflat că suma plătită de Antena 1 pentru transmiterea partidelor de la CM 2026 a fost de aproximativ 15 milioane de euro. Cum suma e una foarte mare, A1 dorește să sublicențieze un număr de partide altei televiziuni. Unul dintre partenerii cu care s-a așezat la masa negocierilor a fost TVR.

Adriana Săftoiu: „Nu e fezabil”

Adriana Săftoiu, cea care a preluat șefia televiziunii publice în noiembrie 2025, a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro pentru a oferi mai multe detalii despre negocieri.

Bună ziua, doamna Săftoiu. Avem informații, pe surse, că Antena 1 ar fi dorit să subcontracteze meciuri de la Mondialul de fotbal instituției pe care o conduceți.

A fost o discuție, până în Crăciun, între 15-20 decembrie dacă-mi amintesc bine, la solicitarea celor de la Antena 1. Au vorbit cu cei de la redacția Sport. Au venit cu o propunere, dar din câte am înțeles de la colegii mei, nu e fezabilă.

GOLAZO.ro a aflat că suma unui eventual „parteneriat” s-ar fi învârtit în jurul a 5 milioane de euro.

În primul rând, în orice discuție pe care o am, avertizez că, în acest moment, noi nu avem bugetul pe 2026. Deci nu poți risca să-ți asumi niciun fel de parteneriat pentru 2026. TVR oricum are câteva în desfășurare ca urmare a unor contracte din 2025.



De exemplu, Jocurile Olimpice de iarnă care încep în februarie. Eu am preluat o plată către ECU de 800.000 de euro, ceva de genul acesta, și care, evident că va fi din bugetul din 2026. Pe care încă nu-l avem (n.r. aprobat). Deci nu poate fi vorba să intrăm în alte angajamente în momentul de față.

30% din meciuri ar fi putut transmite TVR dacă ar fi plătit 5 milioane de euro către A1

Adriana Săftoiu: „Mai aproape de blackout decât de Mondial”

Lucrurile s-ar putea schimba dacă România se califică la turneul final al Campionatului Mondial? Devine o competiție de interes național?

La modul foarte sincer, și eu vă întreb pe dumneavoastră ca om de sport, chiar credeți că această întrebare despre calificare pleacă de la o variantă ... măcar pe jumătate realistă? Eu vă întreb, nefiind microbistă, ci doar așa, din informațiile pe care le citesc.

Vreau să aduc TVR la începutul secolului 21. Nu neapărat la anul 2026, pentru că e imposibil deocamdată, dar măcar la începutul secolului 21 din punct de vedere al tehnicii. Adriana Săftoiu, șefa TVR

Poate „jumătate realistă” e mult spus. Un „sfert realistă” e mai aproape de adevăr. În acel caz fericit se poate cere o suplimentare a bugetului la guvernul Bolojan?

Nu știu să vă spun lucrul ăsta. Sincer, mi-e foarte greu să fac această estimare. Pentru mine, de exemplu, este mult, mult mai gravă problema cu sistemele tehnologice. Din punctul meu de vedere, TVR este un muzeu tehnologic. Din păcate.



Într-o discuție avută pe un anumit sistem care asigură emisia, am ajuns la concluzia că ne-ar trebui vreo 2,5 milioane de euro ca să putem să face această tehnologizare, această investiție. Deci mie mi se pare mult, mult mai grav ce am preluat eu din punctul meu de vedere al tehnicii.

Drumul României către Mondial:

Turcia - România pe 26 martie 2026

Slovacia sau Kosovo – România pe 31 martie 2026

Să înțelegem că și în cazul ipotetic în care TVR ar găsi cele, să zicem, 5 milioane, cât ne-au spus sursele că ar cere Antena 1, mai trebuie alte câteva milioane pentru ca meciurile să fie transmise în condiții foarte bune?

Absolut, absolut. Și mai e ceva. Să spunem, mergând tot pe această ipoteză, că se califică România și vom transmite Campionatul Mondial de fotbal. Aș putea eu, TVR, din publicitate sau din alte variante de venit, să-mi asigur acest necesar pentru investiții?



Deci, sincer vă zic, mie una mi se pare mult mai grav, și mă concentrez mult mai mult pe această problemă, pentru că, în mod real, starea televiziunii din punctul de vedere al tehnicii este Ev Mediu. De 15 ani în această instituție nu s-a mai investit deloc în mod real. Totul e pe cârpeală. Aproape 80% din banii care vin de la buget merg pe salarii și pe varianta orelor suplimentare.

Deci sunt cu totul alte priorități, așa că Mondialul la TVR e, mai degrabă, utopie.

Da. Credeți-mă, mi s-a prezentat situația de așa manieră încât s-a pus problemă să avem un blackout (n.r. - întreruperea emisiei din motive tehnice), pentru că nu face față sistemul. Deci între asta și cumpărarea unei competiții, chiar și în care joacă România, am de ales.

