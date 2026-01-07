Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026 GOLAZO.ro are informații privind oferta pe care A1 a făcut-o postului public, pentru a-i ceda meciuri la Mondial

În decembrie 2025, GOLAZO.ro dezvăluia în exclusivitate că Antena 1 a inițiat discuții cu TVR, propunându-i să-i sublicențieze o parte din Mondialul din vară.

A1 ar fi plătit, conform surselor din piața media, cel puțin 15 milioane de euro pentru competiția din SUA, Mexic și Canada.

CM din vara lui 2026 va fi primul cu 48 de echipe și cu un volum impresionat de meciuri: 104. Antena 1 deține drepturile TV pentru următoarele două ediții: 2026 și 2030.

„Cum încasările din publicitate nu vor putea fi susținute din cauza orelor multor jocuri, șefii din A1 au luat în calcul inclusiv varianta de a sublicenția o parte din competiție către o altă televiziune. Iar conform surselor redacției, primul post cu care A1 a inițiat o discuție a fost Televiziunea Română”, aceasta a fost o parte a informației pe care GOLAZO.ro a oferit-o în premieră, în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Și anume, că Antena 1 caută variante pentru a recupera din banii pe care s-a angajat să-i achite când a antamat drepturile TV pentru Mondialul din 2026. Iar suma nu e deloc mică, cel puțin 15 milioane de euro. Unele surse din piața medie susțin că s-ar apropia chiar de 20 de milioane!

Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026

Astăzi, GOLAZO.ro dezvăluie și ceea ce și-ar dori cu adevărat Antena 1 în eventualitatea în care parteneriatul cu TVR s-ar concretiza. Și anume: o sumă care să nu fie mai mică de 5.000.000 de euro, pe care să o primească din partea postului public. Iar în contul banilor să-i ofere cel puțin o treime din competiția care va avea peste 100 de meciuri!

Până la acest turneu final, TVR a transmis Campionatele Mondiale în exclusivitate. Pentru precedentele două ediții, Rusia 2018 și Qatar 2022, postul public a cheltuit, cumulat, 20 de milioane de euro!

Cei de la Antena 1 au intrat în panică, mai ales după ce FIFA a efectuat tragerea la sorți a grupelor și a stabilit apoi orele partidelor. Iar multe dintre ele sunt total improprii pentru publicul din România.

Multe dintre meciuri se vor disputa după miezul nopții, unele vor începe chiar la ore de genul 04:00, 05:00, 07:00 dimineața la București.

Chiar România, dacă va trece de barajele din martie și va participa la Mondial, va susține cele 3 jocuri din grupă la primele ore ale dimineții:

13 iunie: Australia - România, ora 07:00

19 iunie: Paraguay - România, ora 07:00

25 iunie: SUA - România, ora 05:00

Cum un post comercial, așa cum este Antena 1, va putea să-și acopere cheltuielile cu competiția și, eventual, să facă și profit, exclusiv din publicitatea pe care o va avea în jurul partidelor și în pauzele dintre reprize, e puțin probabil ca la acele ore să adune o audiență suficientă cât să atragă din spoturi peste 15 milioane de euro.

38 de zile va dura Mondialul din 2026, va debuta pe 11 iunie și se va termina pe 19 iulie

Chiar dacă Antena 1 a indicat și un prag financiar de la care ar fi dispusă să cedeze meciuri către TVR, cei de la postul public n-au intrat într-o negociere propriu-zisă. Motivul: suma respectivă nu e disponibilă și nici n-a fost bugetată pentru anul 2026, din moment ce TVR nu avea competiția în portofoliu.

Ar fi nevoie de o suplimentare a bugetului, care să fie aprobată chiar de Guvernul Bolojan. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci colaborarea Antena 1 - TVR ar putea avea loc.

90 de milioane de euro a fost bugetul TVR pentru anul 2025, 95% din această sumă provenind de la bugetul de stat

Meciuri tari, în grupe, care se joacă după miezul nopții în România

Brazilia - Maroc, ora 01:00

Ecuador - Coasta de Fildeș, ora 02:00

Portugalia - Columbia, ora 02:30

Spania - Uruguay, ora 03:00

Argentina - Algeria, ora 04:00

Mexic - Danemarca/Cehia, ora 04:00

Meciuri tari, în grupe, care se joacă la ore bune pentru România

Argentina - Austria, ora 20:00

Olanda - Suedia / Polonia, ora 20:00

Franța - Norvegia, ora 22:00

Elveția - Italia / Țara Galilor, ora 22:00

Anglia - Croația, ora 23:00

Germania - Ecuador, ora 23:00

Țintarul Mondialului conține intervale orare accesibile, dar și extrem de nepotrivite pentru Europa și pentru 16-imi, optimi și sferturi.

De exemplu, un posibil duel Argentina - Portugalia, în sferturile de finală, va avea ca oră de start ora 04:00 dimineața, în România.

În schimb, semifinalele și finala mare se vor disputa la ore perfecte pentru Europa: 22:00.

