Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
alt-text Dan Udrea , Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 16:10
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 17:12
  • Campionatul Mondial din vara lui 2026 va fi primul cu 48 de echipe și cu un volum impresionant de meciuri: 104.
  • Antena 1 deține drepturile TV pentru următoarele două ediții: 2026 și 2030, pe care ar fi achitat în jur de 30 de milioane de euro.
  • Surse din piața media dezvăluie că Antena 1 caută să-și recupereze din cheltuieli și i-a propus postului public să-i sublicențieze o parte din competiție.

Antena 1 anunța în urmă cu un an și jumătate că a reușit să dea o mare lovitură pe piața drepturilor TV: a achiziționat următoarele două ediții ale Campionatului Mondial.

Primul va fi cel din iunie-iulie 2026, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada. Al doilea va fi în 2030, în Spania, Portugalia și Maroc, dar care va avea câteva jocuri și în 3 țări din America de Sud: Argentina, Paraguay, Uruguay.

Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR?

După ce FIFA a efectuat tragerea la sorți a grupelor a stabilit și orele la care se vor disputa cele peste 100 de meciuri de la ediția din vara anului viitor.

Iar multe dintre acestea sunt total improprii pentru a-i aduce postului Antena 1 succesul pe care în anticipa atunci când a cumpărat Mondialul.

De exemplu, dacă România va fi la turneul final, atunci cele 3 meciuri din grupă se vor disputa după cum urmează:

  • 13 iunie: Australia - România, ora 07:00 dimineața
  • 19 iunie: Paraguay - România, ora 07:00 dimineața
  • 25 iunie: SUA - România, ora 05:00 dimineața

Nu doar aceste jocuri sunt la astfel de ore. Multe alte partide vor începe după miezul nopții în România sau chiar spre dimineață.

De exemplu, în faza grupelor, sunt meciuri care se anunță extrem de interesante, dar care au ore aproape imposibile pentru România:

  • Brazilia - Maroc, ora 01:00
  • Ecuador - Coasta de Fildeș, ora 02:00
  • Portugalia - Columbia, ora 02:30
  • Spania - Uruguay, ora 03:00
  • Argentina - Algeria, ora 04:00
  • Mexic - Danemarca/Cehia, ora 04:00

Pe de altă parte, FIFA a ținut totuși cont și de Europa și a pus suficiente jocuri la ore de prime-time pentru acest continent. Câteva exemple:

  • Argentina - Austria, ora 20:00
  • Olanda - Suedia / Polonia, ora 20:00
  • Franța - Norvegia, ora 22:00
  • Elveția - Italia / Țara Galilor, ora 22:00
  • Anglia - Croația, ora 23:00
  • Germania - Ecuador, ora 23:00

Orarul conține ore accesibile, dar și extrem de nepotrivite pentru Europa și pentru 16-imi, optimi și sferturi.

De exemplu, un foarte posibil Argentina - Portugalia, în sferturile de finală, va avea ca oră de start ora 04:00 dimineața, în România.

În schimb, semifinalele și finala mare se vor disputa la ore perfecte pentru Europa: 22:00.

Costuri exorbitante suportate de A1 pentru CM 2026 și 2030

Antena 1 a făcut un efort financiar imens pentru a achiziționa cele două Mondiale, surse din piață susținând că ar fi vor despre o sumă care e în jur de 30 de milioane de euro.

Cum încasările din publicitate nu vor putea fi susținute din cauza orelor multor jocuri, șefii din A1 au luat în calcul inclusiv varianta de a sublicenția o parte din competiție către o altă televiziune.

Conform surselor GOLAZO.ro, primul post cu care A1 a inițiat o discuție a fost Televiziunea Română. Până la acest turneu final, TVR a transmis Campionatele Mondiale în exclusivitate.

Pentru precedentele două ediții, Rusia 2018 și Qatar 2022, postul public a cheltuit, cumulat, 20 de milioane de euro!

Contactați pentru a oferi un punct de vedere, reprezentanții Antena 1 nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informații.

38 de zile
va dura Mondialul din 2026, va debuta pe 11 iunie și se va termina pe 19 iulie

Din toamnă, naționala României e exclusiv pe Antena 1

Româna va afla la finalul lunii martie dacă va fi prezentă la Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Pentru a se califica trebuie să câștige două baraje, ambele programate în deplasare.

Primul va fi cu Turcia, la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00, meci care va fi transmis de Prima TV.

Dacă vom elimina Turcia, vom disputa finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, meci pe care îl deține Antena 1.

După CM, prima competiție la nivelul echipelor naționale va fi Liga Națiunilor, cu 6 meciuri în toamna lui 2026. Ne vom afla componența grupei după tragerea la sorți din februarie.

Începând din toamna lui 2026, meciurile echipei naționale a României se vor vedea doar pe Antena 1.

TVR antena 1 cm 2026 televizare
