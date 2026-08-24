Schema facturilor stornate de la Sibiu Suspiciuni de fraudare a fondurilor publice la Hermannstadt. Milioane de lei au fost decontate suspect

GOLAZO.ro a dezvăluit pe 16 august că Primăria Sibiu cere AFC Hermannstadt să restituie 14,615 milioane de lei, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți, pe motivul nerespectării unor reguli privind acordarea acestora.

a dezvăluit pe 16 august că Primăria Sibiu cere AFC Hermannstadt să restituie 14,615 milioane de lei, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți, pe motivul nerespectării unor reguli privind acordarea acestora. Presa locală a dezvăluit acum schema facturilor stornate sau încadrate eronat, folosite de AFC Hermannstadt pentru justificarea unor cheltuieli din finanțările publice.

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AFC Hermannstadt a cerut deschiderea procedurii falimentului, după retrogradarea din Liga 1, retragerea din Liga 2 și acumularea unor datorii curente de peste 15,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro.

Suspiciuni de fraudare a fondurilor publice la AFC Hermannstadt

În acest context, GOLAZO.ro a dezvăluit pe 16 august că Primăria Sibiu i-a cerut clubului să restituie 14,615 milioane de lei, circa 2,9 milioane de euro, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți, pe motiv că nu ar fi fost respectate anumite reguli privind acordarea și justificarea banilor publici.

Informația a fost prezentată de administratorul judiciar al AFC Hermannstadt în cererea de trecere în faliment a clubului depusă la Tribunalul Sibiu, la începutul lunii august.

„Primăria Sibiu nu mai acordă finanțarea promisă. Hotărârea Consiliului Municipal Sibiu pentru finanțarea asociației FC Hermannstadt prin Agenda Sportivă 2026, se referea la suma de 7,7 milioane lei cu condiția ca echipa să activeze în liga I de fotbal. Prin retrogradarea echipei această finanțare se anulează.

Mai mult la data de 02.07.2026 am primit o notificare

de la Primăria Sibiu prin care ne solicită restituirea sumei de 14.615.000 lei reprezentând finanțarea acordată în anii

precedenți pentru nerespectarea unor reguli în acordarea finanțării”.

GOLAZO.ro așteaptă explicațiile Primăriei Sibiu

Redacția a solicitat Primăriei Sibiu explicații detaliate cu privire la situația finanțărilor acordate AFC Hermannstadt și la motivele pentru care municipalitatea solicită restituirea celor 14,615 milioane de lei.

Până la publicarea acestui articol, Primăria nu a transmis niciun răspuns.

Între timp, presa locală a dezvăluit noi nereguli în documentele prin care AFC Hermannstadt ar fi justificat cheltuielile realizate din finanțările Primăriei.

Potrivit publicației Turnul Sfatului, peste 3 milioane de lei (600.000 de euro) ar fi fost decontați pe baza unor facturi stornate ulterior sau a unor documente încadrate eronat.

Notificarea din 2 iulie 2026, menționează sursa citată, a fost emisă după ce Primăria Sibiu a aflat despre un control al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Sibiu, care a vizat modul în care AFC Hermannstadt a cheltuit și a decontat bani de la bugetul local în perioada 2020-2025.

Potrivit dezvăluirilor, controlul a scos la iveală o serie de facturi care au fost folosite de club pentru justificarea unor cheltuieli, dar care ulterior au fost stornate.

Schema facturilor stornate de la Sibiu

Schema descrisă de publicația locală este următoarea: AFC Hermannstadt achita facturile emise de furnizori și le depunea la Primărie pentru decontare.

Municipalitatea vira banii către club, iar ulterior unele facturi erau stornate, iar sumele plătite furnizorilor reveneau în conturile AFC Hermannstadt.

În acest fel, clubul ar fi primit bani publici din fonduri nerambursabile pentru cheltuieli ale căror documente justificative erau ulterior anulate.

Potrivit Turnul Sfatului, aproximativ 2 milioane de lei au fost decontați pe baza unor facturi ulterior stornate. Alte 1,3 milioane de lei vizează documente încadrate eronat. În total, sunt în discuție peste 3 milioane de lei.

Unul dintre exemple este o factură de peste 86.000 de lei, emisă pentru servicii de recuperare a sportivilor la 22 ianuarie 2025 și stornată șapte zile mai târziu.

În urma acestor constatări, Primăria Sibiu solicită AFC Hermannstadt restituirea celor 14,615 milioane de lei, circa 2,9 milioane de euro.

Cererea de intrare în faliment va fi judecată pe 9 septembrie

Tribunalul Sibiu a preschimbat termenul pentru judecarea cererii de intrare în faliment a AFC Hermannstadt, de la 7 octombrie pentru 9 septembrie 2026, ora 10:00.

Decizia a fost luată după solicitările administratorului judiciar Ideal Insolv SPRL și ale Administrației Județene a Finanțelor Publice, care au cerut soluționarea mai rapidă a cererii.

Administratorul judiciar a motivat că activitatea sportivă a clubului a încetat în totalitate, toate echipele de seniori, tineret și juniori fiind retrase din competiții.

În aceste condiții, susține acesta, contractele cu sportivii nu pot fi denunțate decât prin intrarea în faliment, iar menținerea lor generează în continuare obligații curente pe care clubul nu le poate achita, ceea ce duce la creșterea datoriilor.

Și AJFP a cerut urgentarea judecății, arătând că AFC Hermannstadt continuă să acumuleze obligații curente și accesorii, iar prelungirea procedurii de reorganizare poate duce la creșterea pasivului și la diminuarea șanselor creditorilor de a-și recupera banii.

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar al AFC Hermannstadt susține, potrivit documentelor prezentate judecătorului sindic, că începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro.

6,879 milioane de lei către bugetul de stat;

către bugetul de stat; 3,035 milioane de lei către angajați și sportivi;

către angajați și sportivi; 5,638 milioane de lei către furnizori.

Acestea, constând în salarii, obligații fiscale și datorii către furnizori, depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței și reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

La categoria furnizorilor, administratorul judiciar menționează compania turcă Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD. STI, care are înregistrată la Tribunalul Sibiu o cerere de plată în valoare de 102.593 de euro.

În raport este menționat și Marius Măldărășanu, cu o sumă de 33.250 de euro, descrisă drept „nescadentă”.

Situația este cu atât mai gravă cu cât administratorul judiciar arată că clubul nu mai dispune de resursele necesare pentru continuarea activității și plata obligațiilor curente.

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