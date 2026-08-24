Schema facturilor stornate de la Sibiu Suspiciuni de fraudare a fondurilor publice la Hermannstadt. Milioane de lei au fost decontate suspect +12 foto
AFC Hermannstadt a cerut intrarea în faliment după ce a retrogradat din Superliga la finalul sezonului 2025-2026
Diverse

Schema facturilor stornate de la Sibiu Suspiciuni de fraudare a fondurilor publice la Hermannstadt. Milioane de lei au fost decontate suspect

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 17:35
  • GOLAZO.ro a dezvăluit pe 16 august că Primăria Sibiu cere AFC Hermannstadt să restituie 14,615 milioane de lei, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți, pe motivul nerespectării unor reguli privind acordarea acestora.
  • Presa locală a dezvăluit acum schema facturilor stornate sau încadrate eronat, folosite de AFC Hermannstadt pentru justificarea unor cheltuieli din finanțările publice.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

AFC Hermannstadt a cerut deschiderea procedurii falimentului, după retrogradarea din Liga 1, retragerea din Liga 2 și acumularea unor datorii curente de peste 15,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro.

Cătălin Tolontan Infantino, zero șanse
Citește și
Cătălin Tolontan Infantino, zero șanse
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Infantino, zero șanse

Suspiciuni de fraudare a fondurilor publice la AFC Hermannstadt

În acest context, GOLAZO.ro a dezvăluit pe 16 august că Primăria Sibiu i-a cerut clubului să restituie 14,615 milioane de lei, circa 2,9 milioane de euro, reprezentând finanțări acordate în anii precedenți, pe motiv că nu ar fi fost respectate anumite reguli privind acordarea și justificarea banilor publici.

Informația a fost prezentată de administratorul judiciar al AFC Hermannstadt în cererea de trecere în faliment a clubului depusă la Tribunalul Sibiu, la începutul lunii august.

„Primăria Sibiu nu mai acordă finanțarea promisă. Hotărârea Consiliului Municipal Sibiu pentru finanțarea asociației FC Hermannstadt prin Agenda Sportivă 2026, se referea la suma de 7,7 milioane lei cu condiția ca echipa să activeze în liga I de fotbal. Prin retrogradarea echipei această finanțare se anulează.

Mai mult la data de 02.07.2026 am primit o notificare
de la Primăria Sibiu prin care ne solicită restituirea sumei de 14.615.000 lei reprezentând finanțarea acordată în anii
precedenți pentru nerespectarea unor reguli în acordarea finanțării”.

GOLAZO.ro așteaptă explicațiile Primăriei Sibiu

Redacția a solicitat Primăriei Sibiu explicații detaliate cu privire la situația finanțărilor acordate AFC Hermannstadt și la motivele pentru care municipalitatea solicită restituirea celor 14,615 milioane de lei.

Până la publicarea acestui articol, Primăria nu a transmis niciun răspuns.

Între timp, presa locală a dezvăluit noi nereguli în documentele prin care AFC Hermannstadt ar fi justificat cheltuielile realizate din finanțările Primăriei.

Potrivit publicației Turnul Sfatului, peste 3 milioane de lei (600.000 de euro) ar fi fost decontați pe baza unor facturi stornate ulterior sau a unor documente încadrate eronat.

Notificarea din 2 iulie 2026, menționează sursa citată, a fost emisă după ce Primăria Sibiu a aflat despre un control al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Sibiu, care a vizat modul în care AFC Hermannstadt a cheltuit și a decontat bani de la bugetul local în perioada 2020-2025.

Potrivit dezvăluirilor, controlul a scos la iveală o serie de facturi care au fost folosite de club pentru justificarea unor cheltuieli, dar care ulterior au fost stornate.

Schema facturilor stornate de la Sibiu

Schema descrisă de publicația locală este următoarea: AFC Hermannstadt achita facturile emise de furnizori și le depunea la Primărie pentru decontare.

Municipalitatea vira banii către club, iar ulterior unele facturi erau stornate, iar sumele plătite furnizorilor reveneau în conturile AFC Hermannstadt.

În acest fel, clubul ar fi primit bani publici din fonduri nerambursabile pentru cheltuieli ale căror documente justificative erau ulterior anulate.

Potrivit Turnul Sfatului, aproximativ 2 milioane de lei au fost decontați pe baza unor facturi ulterior stornate. Alte 1,3 milioane de lei vizează documente încadrate eronat. În total, sunt în discuție peste 3 milioane de lei.

Unul dintre exemple este o factură de peste 86.000 de lei, emisă pentru servicii de recuperare a sportivilor la 22 ianuarie 2025 și stornată șapte zile mai târziu.

În urma acestor constatări, Primăria Sibiu solicită AFC Hermannstadt restituirea celor 14,615 milioane de lei, circa 2,9 milioane de euro.

Galerie foto (12 imagini)

Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport Dorinel Munteanu, conflict cu fanii după ce Hermannstadt a retrogradat. Foto: captură Orange Sport
+12 Foto
labels.photo-gallery

Cererea de intrare în faliment va fi judecată pe 9 septembrie

Tribunalul Sibiu a preschimbat termenul pentru judecarea cererii de intrare în faliment a AFC Hermannstadt, de la 7 octombrie pentru 9 septembrie 2026, ora 10:00.

Decizia a fost luată după solicitările administratorului judiciar Ideal Insolv SPRL și ale Administrației Județene a Finanțelor Publice, care au cerut soluționarea mai rapidă a cererii.

Administratorul judiciar a motivat că activitatea sportivă a clubului a încetat în totalitate, toate echipele de seniori, tineret și juniori fiind retrase din competiții.

În aceste condiții, susține acesta, contractele cu sportivii nu pot fi denunțate decât prin intrarea în faliment, iar menținerea lor generează în continuare obligații curente pe care clubul nu le poate achita, ceea ce duce la creșterea datoriilor.

Și AJFP a cerut urgentarea judecății, arătând că AFC Hermannstadt continuă să acumuleze obligații curente și accesorii, iar prelungirea procedurii de reorganizare poate duce la creșterea pasivului și la diminuarea șanselor creditorilor de a-și recupera banii.

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar al AFC Hermannstadt susține, potrivit documentelor prezentate judecătorului sindic, că începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro.

  • 6,879 milioane de lei către bugetul de stat;
  • 3,035 milioane de lei către angajați și sportivi;
  • 5,638 milioane de lei către furnizori.

Acestea, constând în salarii, obligații fiscale și datorii către furnizori, depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței și reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

La categoria furnizorilor, administratorul judiciar menționează compania turcă Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD. STI, care are înregistrată la Tribunalul Sibiu o cerere de plată în valoare de 102.593 de euro.

În raport este menționat și Marius Măldărășanu, cu o sumă de 33.250 de euro, descrisă drept „nescadentă”.

Situația este cu atât mai gravă cu cât administratorul judiciar arată că clubul nu mai dispune de resursele necesare pentru continuarea activității și plata obligațiilor curente.

Citește și

„Bag cuțitu’ în tine și îți iau gâtul” Ordin de protecție între doi oameni din fotbal: dezvăluiri din dosar și reacțiile părților
Diverse
09:29
„Bag cuțitu’ în tine și îți iau gâtul” Ordin de protecție între doi oameni din fotbal: dezvăluiri din dosar și reacțiile părților
Citește mai mult
„Bag cuțitu’ în tine și îți iau gâtul” Ordin de protecție între doi oameni din fotbal: dezvăluiri din dosar și reacțiile părților
„Nu sunt guguman, cer respect” Protestul lui Șumudică: „E inuman”  + Avertisment legat de Bergodi: „Vor fi incidente”
Superliga
08:59
„Nu sunt guguman, cer respect” Protestul lui Șumudică: „E inuman” + Avertisment legat de Bergodi: „Vor fi incidente”
Citește mai mult
„Nu sunt guguman, cer respect” Protestul lui Șumudică: „E inuman”  + Avertisment legat de Bergodi: „Vor fi incidente”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Primaria Sibiu faliment afc hermannstadt bani publici
Știrile zilei din sport
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Liga Campionilor
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Citește mai mult
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Superliga
16:13
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
Superliga
11:47
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor
Citește mai mult
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Superliga
10:38
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Citește mai mult
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
16:53
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
17:36
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Top stiri
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Tenis
13:35
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Superliga
14:27
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Citește mai mult
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
B365
03:50
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
Citește mai mult
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 23 rapid 36 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share