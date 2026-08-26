Șansă pentru olteni Ararat-Armenia, evoluție neconvingătoare înaintea returului cu U Craiova din Europa League

Ararat-Armenia nu trece printr-o perioadă foarte bună înaintea returului cu Universitatea Craiova din play-off-ul Europa League, iar oltenii lui Filipe Coelho (45 de ani) pot profita.

Ararat-Armenia - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul tur din play-off-ul Europa League, din Bănie, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar calificarea în faza principală a competiției se va decide la Erevan.

U Craiova poate profita! Ararat-Armenia are o singură victorie în ultimele patru meciuri

Campioana României se va lupta, joi, pentru un loc în faza principală a Europa League. Oltenii lui Filipe Coelho au moralul ridicat după ultima victorie din campionat, 3-1 cu FC Voluntari.

Succesul din Liga 1 a fost totuși umbrit de pierderea fundașului Adrian Rus, care s-a accidentat și va lipsi aproximativ o lună.

Totuși, Universitatea Craiova poate profita de forma nu tocmai bună a celor de la Ararat-Armenia, care a obținut un singur succes în ultimele patru meciuri.

Duminică, viitoarea adversară a Craiovei a remizat în campionat, scor 1-1, cu nou-promovata Sardarapat, echipa de pe locul 6 din campionat din acest moment.

Meciul de atunci s-a disputat tot pe teren propriu, acolo unde armenii vor primi vizita Craiovei în Europa League.

Ultimele patru meciuri jucate de Ararat-Armenia:

1-1 cu Sardarapat, pe 23 august, în etapa #4 din campionat

1-1 cu U Craiova, pe 20 august, în turul din play-off-ul Europa League

2-0 cu Van, pe 15 august, în etapa #3 din campionat

0-2 cu Celje, pe 11 august, în turul 3 preliminar din Liga Campionilor

De cealaltă parte, Craiova a obținut două victorii și două remize în ultimele patru partide disputate:

3-1 cu FC Voluntari, pe 23 august, în etapa 6 din Liga 1

1-1 cu Ararat-Armenia, pe 20 august, în turul din play-off-ul Europa League

1-1 cu Oțelul Galați, pe 16 august, în etapa 5 din Liga 1

2-1 cu KuPS, pe 13 august, în turul 3 preliminar din Europa League

FOTO. Golul lui Nicușor Bancu din meciul tur cu Ararat-Armenia

Învingătoarea din această „dublă” va avansa în faza principală din Europa League, în timp ce pierzătoarea va continua în Conference League.

Tragerea la sorți pentru grupa principală din Europa și Conference League va avea loc vineri, de la ora 14:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport