FCSB - FC ARGEȘ. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul oaspeților, a susținut conferința de presă premergătoare partidei.

Bogdan Andone este conștient de forța și valorarea lotului celor de la FCSB. Cu toate acestea, fostul antrenor al campioanei României crede că FC Argeș poate obține un rezultat pozitiv.

Piteștenii vor să profite de programul încărcat al lui FCSB, care abia au revenit din Scoția, iar joi au programat meciul decisiv cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

FCSB - FC ARGEȘ. Bogdan Andone: „Dacă vom face asta vom putea profita”

„Am avut o săptămână liniștită să ne antrenăm, să ne pregătim pentru ce va fi mâine seară. Sper să facem un meci bun, să ne bucurăm de fotbal pe un stadion frumos și contra celui mai puternic adversar din campionat.

Important este cum vom aborda jocul. Dacă vom pune și noi presiune la rândul nostru și vom fi curajoși, cu siguranță, vom putea profita.

Dacă vom fi temători și nu vom respecta ceea ce pregătim, va fi un meci destul de dificil pentru că FCSB are un lot extrem de valoros și de numeros. Orice formație vor alinia la startul jocului va fi una foarte bună”, a declarat Bogdan Andone la conferința de presă.

Bogdan Andone a condus-o pe FCSB în perioada 1 iulie 2019 - 2 august 2019. În sezonul 2018-2019 a fost antrenor secund la gruparea roș-albastră.

4 victorii a obținut Andone pe banca celor de la FCSB în 7 meciuri, adunând și un egal și două înfrângeri

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB la meciul cu FC Argeș:

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Edjouma, Alhassan - M. Toma, Oct. Popescu, Cisotti - Thiam

