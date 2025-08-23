Lucescu, uimit de scor  Selecționerul, după umilința suferită de CFR: „Un cutremur. E nevoie de un suflu nou” + Ce spune despre demisia lui Petrescu +12 foto
Mircea Lucescu FOTO: Sport Pictures
Lucescu, uimit de scor Selecționerul, după umilința suferită de CFR: „Un cutremur. E nevoie de un suflu nou” + Ce spune despre demisia lui Petrescu

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 17:10
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 17:10
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, a vorbit despre umilința suferită de CFR Cluj în meciul cu Hacken, scor 2-7, dar și despre demisia lui Dan Petrescu de la cârma echipei.

În urma umilinței din Suedia, Dan Petrescu și-a dat demisia de la clubul ardelean.

Citește și
Și-a luat rămas bun VIDEO. Donnarumma, ovaționat de ultrașii lui PSG » Ce a luat de pe stadion ca „amintire"
Și-a luat rămas bun VIDEO.  Donnarumma, ovaționat de ultrașii lui PSG » Ce a luat de pe stadion ca „amintire"

Mircea Lucescu, după eșecul celor de la CFR Cluj: „E nevoie de un suflu nou”

Selecționerul a mărturisit că nu se aștepta ca CFR Să încaseze 7 goluri.

„Nu ne așteptam la rezultatul Clujului, dar în viața unei echipe se întâmplă și astfel de momente”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.ro.

Întrebat dacă rezultatul poate fi considerat un „cutremur”, tehnicianul nu a ezitat să răspundă.

„Da. Când vezi că lucrurile nu merg, te retragi și faci tot posibilul să nu fii umilit, dar meciul a continuat să fie deschis, cu spații extraordinar de mari.

Pe un teren cu iarbă artificială, jocul devine mult mai rapid și cine e obișnuit cu așa ceva are un avantaj mare, din păcate pentru Dan și pentru CFR Cluj. Știu că Dan Petrescu și-a dat demisia, pesemne că și-a dat seama că e un moment delicat și pentru el, dar și pentru echipă.

Este foarte greu pentru un antrenor să accepte o asemenea situație, foarte puțini se mai agață de un viitor nesigur. E nevoie de un suflu nou, de un alt mod de a gândi, poate și de alte metode de pregătire”, a declarat Mircea Lucescu, conform

Mircea Lucescu: „Matei Ilie a fost slab”

Selecționerul a vorbit despre Louis Munteanu și Matei Ilie, Dacă în cazul lui Munteanu s-a arătat mulțumit, selecționerul l-a criticat pe Matei Ilie, jucător de bază la naționala U21.

„Louis și-a făcut datoria în prima repriză, a alergat, s-a zbătut, a avut și acțiuni destul de consistente. În situația în care se afla toată echipa, cu puțină atenție acordată fazei defensive, e greu să scoți pe unul sau pe altul deasupra celorlalți.

Nu mi-a displăcut Louis, mai slab a fost Matei. La experiența pe care a acumulat-o, ar fi putut să strângă puțin echipa în jurul lui. Aș fi vrut din partea lui să văd o reacție de furie”, a mai adăugat Mircea Lucescu.

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (2).jpg
Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (2).jpg

Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (1).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (2).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (3).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (4).jpg Hacken - CFR Cluj, play-off Conference League. Foto - sportpictures (5).jpg
+12 Foto
VIDEO. „Lumini și Umbre", ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las"

U Cluj - Dinamo 0-1 VIDEO. „Câinii"  mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena!
23:36
U Cluj - Dinamo 0-1 VIDEO. „Câinii" mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena!
U Cluj - Dinamo 0-1 VIDEO. „Câinii"  mușcă în ultimele secunde și obțin o victorie importantă pe Cluj Arena!
Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat  să intre pe teren ! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari" chiar la ei acasă
15:41
Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat să intre pe teren! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari" chiar la ei acasă
Scandal la Londra FOTO-VIDEO. Suporterii clubului West Ham au încercat  să intre pe teren ! Chelsea i-a umilit pe „ciocănari" chiar la ei acasă

