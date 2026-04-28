Vor victoria „la masa verde” Scandal în finala națională la volei! Alba Blaj contestă meciul pierdut cu CSO Voluntari

- Volei Alba Blaj a transmis că va depune contestație după meciul pierdut în fața jucătoarelor de la CSO Voluntari, scor 0-3, în partida a treia a finalei naționale.
- Ardelencele acuză condițiile de joc din Sala „Gabriela Szabo” și susțin că suprafața nu a respectat prevederile regulamentare.
CSO Voluntari a preluat conducerea în finală, 2-1 la general, după victoria cu Alba Blaj, scor 25-20, 25-23, 25-21.
Scandal în finala națională la volei! Alba Blaj contestă meciul pierdut cu Voluntari și cere victoria la „masa verde”
După meci, ardelencele s-au plâns de cele două coșuri de baschet aflate deasupra terenului, la o înălțime de aproximativ trei metri.
„CSM Volei Alba Blaj recunoaște victoria echipei CSO Voluntari, însă semnalează faptul că partida s-a desfășurat pe o suprafață de joc care nu respectă condițiile regulamentare. Acest aspect a fost sesizat oficial încă înainte de startul meciului.
Înaintea partidei, directorul executiv al clubului nostru a informat brigada de arbitri și observatorul meciului că, pe suprafața de joc, la înălțimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coșuri de baschet, deși Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competițiilor organizate de Federația Română de Volei și FIVB) prevede un spațiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1).
S-a solicitat îndepărtarea acestora, însă cererea nu a fost soluționată. Din respect pentru public, telespectatori și pentru desfășurarea competiției, echipa noastră a acceptat disputarea meciului”, a notat clubul de volei, într-un comunicat.
Clubul anunță că va solicita Federației Române de Volei aplicarea regulamentului și pierderea meciului de către echipa gazdă, cu 0-3.
„Clubul va depune în termenul regulamentar o contestație oficială, prin care va solicita aplicarea prevederilor regulamentare, respectiv pierderea jocului, cu 0-3, de către formația gazdă
CSM Volei Alba Blaj a pregătit un raport complet ce va fi înaintat Federației Române de Volei, în care solicită și remedierea urgentă a situației înaintea meciului 4 al finalei.
Sperăm ca meciul 4 să se desfășoare în condiții regulamentare. În cazul în care neregulile semnalate nu vor fi remediate, clubul nostru va depune o nouă contestație, pe modelul celei de după meciul 3. Echipa noastră respectă competiția și nu își permite să nu se prezinte la un meci oficial.
Considerăm că o finală de campionat, în care se întâlnesc cele mai bune echipe din România, trebuie să fie o sărbătoare a voleiului și să se desfășoare în condiții corecte, echitabile și regulamentare”, a mai notat echipa din Blaj.
Finala se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.
Meciul 4 este programat tot la Voluntari, în Sala „Gabriela Szabo”, iar Alba Blaj este obligată să câștige pentru a trimite finala în decisiv.
Partida se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi în direct pe TVR Sport.