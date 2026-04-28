Vor victoria „la masa verde” Scandal în finala națională la volei! Alba Blaj contestă meciul pierdut cu CSO Voluntari

Scandal în finala națională la volei! Alba Blaj contestă meciul pierdut cu CSO Voluntari
CSO Voluntari - Volei Alba Blaj, în meciul al treilea al finalei campionatului.
Publicat: 28.04.2026, ora 12:18
Actualizat: 28.04.2026, ora 12:18
  • Volei Alba Blaj a transmis că va depune contestație după meciul pierdut în fața jucătoarelor de la CSO Voluntari, scor 0-3, în partida a treia a finalei naționale.
  • Ardelencele acuză condițiile de joc din Sala „Gabriela Szabo” și susțin că suprafața nu a respectat prevederile regulamentare.

CSO Voluntari a preluat conducerea în finală, 2-1 la general, după victoria cu Alba Blaj, scor 25-20, 25-23, 25-21.

Scandal în finala națională la volei! Alba Blaj contestă meciul pierdut cu Voluntari și cere victoria la „masa verde”

După meci, ardelencele s-au plâns de cele două coșuri de baschet aflate deasupra terenului, la o înălțime de aproximativ trei metri.

„CSM Volei Alba Blaj recunoaște victoria echipei CSO Voluntari, însă semnalează faptul că partida s-a desfășurat pe o suprafață de joc care nu respectă condițiile regulamentare. Acest aspect a fost sesizat oficial încă înainte de startul meciului.

Înaintea partidei, directorul executiv al clubului nostru a informat brigada de arbitri și observatorul meciului că, pe suprafața de joc, la înălțimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coșuri de baschet, deși Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competițiilor organizate de Federația Română de Volei și FIVB) prevede un spațiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1).

S-a solicitat îndepărtarea acestora, însă cererea nu a fost soluționată. Din respect pentru public, telespectatori și pentru desfășurarea competiției, echipa noastră a acceptat disputarea meciului”, a notat clubul de volei, într-un comunicat.

Clubul anunță că va solicita Federației Române de Volei aplicarea regulamentului și pierderea meciului de către echipa gazdă, cu 0-3.

„Clubul va depune în termenul regulamentar o contestație oficială, prin care va solicita aplicarea prevederilor regulamentare, respectiv pierderea jocului, cu 0-3, de către formația gazdă

CSM Volei Alba Blaj a pregătit un raport complet ce va fi înaintat Federației Române de Volei, în care solicită și remedierea urgentă a situației înaintea meciului 4 al finalei.

Sperăm ca meciul 4 să se desfășoare în condiții regulamentare. În cazul în care neregulile semnalate nu vor fi remediate, clubul nostru va depune o nouă contestație, pe modelul celei de după meciul 3. Echipa noastră respectă competiția și nu își permite să nu se prezinte la un meci oficial.

Considerăm că o finală de campionat, în care se întâlnesc cele mai bune echipe din România, trebuie să fie o sărbătoare a voleiului și să se desfășoare în condiții corecte, echitabile și regulamentare”, a mai notat echipa din Blaj.

Finala se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.

Meciul 4 este programat tot la Voluntari, în Sala „Gabriela Szabo”, iar Alba Blaj este obligată să câștige pentru a trimite finala în decisiv.

Partida se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi în direct pe TVR Sport.

