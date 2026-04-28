„O gravă eroare” Fostul președinte al Rapidului știe cine este de vină pentru dezastrul din Giulești: „N-au un «11» de valoare”

Constantin Zotta (63 de ani), fostul președinte al Rapidului, a analizat situația formației giuleștene și a criticat modul în care a fost gestionat clubul.

Rapid a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 1-3, în etapa #6 din play-off-ul Superligii.

Formația giuleșteană se îndepărtează tot mai mult de locurile care asigură calificarea în cupele europene.

Zotta consideră că, deși Rapid a crescut mult în ultimii ani, responsabilitatea pentru lipsa rezultatelor notabile aparține conducerii.

Constantin Zotta, atac direct după derby-ul pierdut de Rapid cu Dinamo: „Cel vinovat este cel care conduce clubul”

„Dacă câştiga aseară (n.red. - duminică), eu cred că avea mari şanse să ajungă pe locul 2. Sincer, chiar regret că suntem în situaţia asta.

În 2007 am câştigat Cupa cu Răzvan Lucescu, într-un meci mişto de tot la Timişoara, cu Poli, apoi am luat şi Supercupa cu Bergodi.

Anul ăsta speram, orice ar fi fost, măcar o cupă, măcar un loc de cupe europene, să zicem că aici ar mai fi şanse”, a spus Zotta, conform orangesport.ro

Întrebat cine este principalul vinovat pentru situația de la Rapid, Zotta a răspuns:

„În general, deşi a făcut ca lucrurile să se întâmple frumos în Giuleşti în ultimii ani, cred că, atunci când nu sunt rezultate, cel care e vinovat este cel care conduce clubul.

Probabil că nu i-a delegat pe cei mai buni, poate nu i-a verificat. În această perioadă de play-off, jocul a lăsat mult de dorit, ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo... golul acesta primit de un copil taie elanul, înseamnă mult.

Să te baţi la cupele europene şi să stai într-un portar de 18 ani fără experienţă este o gravă eroare de conducere. Investiţiile, lupta şi munca într-un an de zile te duc într-o zonă în care trebuie să culegi roadele, iar roadele nu le poţi culege cu un portar fără experienţă”, a mai spus fostul oficial al giuleștenilor.

Este o discuţie care necesită foarte mult timp de dezbatere. N-au un «11» de valoare care să se lupte la campionat, e confirmat de joc, toate meciurile din play-off. N-a fost un joc care să-ţi dea încredere că pot termina pe locul 2. Constantin Zotta, fostul președinte al Rapidului

Rezultatele Rapidului în play-off:

14 martie : Rapid - Dinamo 3-2

: Rapid - Dinamo 3-2 20 martie : CFR Cluj - Rapid 1-0

: CFR Cluj - Rapid 1-0 5 aprilie : Rapid - U Cluj 1-2

: Rapid - U Cluj 1-2 13 aprilie : Rapid - FC Argeș 0-0

: Rapid - FC Argeș 0-0 19 aprilie : Universitatea Craiova - Rapid 1-0

: Universitatea Craiova - Rapid 1-0 26 aprilie: Dinamo - Rapid 3-1

Nici în sezoanele trecute Rapid nu a avut un parcurs mai bun în play-off.

În stagiunea 2024-2025, giuleștenii au încheiat pe locul 5, cu 33 de puncte, iar în sezonul 2023-2024 au terminat pe locul 6, cu 32 de puncte.

