Craiova italiană Cum vrea să câștige Universitatea primul titlu și primul event după 35 de ani
Screciu (stânga) respinge încă o minge la 1-0 cu FC Argeș, luni seară. Foto: Sport Pictures
Superliga

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 11:42
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 11:42
  • U Craiova nu a mai fost campioană din 1991. Filipe Coelho vrea să cucerească titlul cu alb-albaștrii în stil italian. Apărare solidă, atac speculativ, victorii la limită. Vrea și dubla titlu-Cupa României, așteptată tot din 1991. 

Filipe Coelho a venit la Craiova pe 11 noiembrie 2025, după plecarea surprinzătoare a lui Mirel Rădoi.

Până acum, portughezul în vârstă de 45 de ani este în obiectiv în competițiile interne:

  • Locul 1 după sezonul regulat, cu patru puncte avans față de Rapid. 
  • Locul 1 după șase etape în play-off, la trei puncte de U Cluj. 
  • Finală de Cupa României, pe 13 mai, tot cu U Cluj. 

Le poate oferi alb-albaștrilor ceea ce așteaptă de foarte mult timp. Titlul, în primul rând, dar și Cupa României.

Filipe Coelho, portughezul care poate realiza eventul la Craiova. Foto: Raed Krishan

Craiova nu a mai fost campioană din 1991 și nu a mai văzut un event exact din același sezon, 1990-1991. De la echipa lui Sorin Cârțu, cu Prunea, Săndoi și Badea pe teren.

Apărarea Craiovei, fără gol primit în patru meciuri din șase

În play-off, antrenorul lusitan vrea să învingă în stil italian. Pragmatic, cu apărare solidă, atac speculativ.

Coelho pleacă de la ideea de a nu lua goluri și, în patru din cele șase meciuri, a păstrat poarta neatinsă:

  • 11 martie, 1-0 cu Dinamo (d).
  • 6 aprilie, 2-0 cu CFR Cluj (a). 
  • 19 aprilie, 1-0 cu Rapid (a).
  • 27 aprilie, 1-0 cu FC Argeș (d). 

Apărarea cu trei stoperi, Romanchuk-Rus-Screciu, care se transformă într-o linie de 5 în faza defensivă odată cu retragerile lateralilor Mora și Bancu, a rezistat.

Trei jucători ai Craiovei l-au „închis" pe Matos și în această fază la 1-0 cu FC Argeș. Foto: Sport Pictures

Eșecul incredibil suferit pe terenul lui U Cluj (0-4) poate fi considerat accident, jucând în inferioritate din minutul 20, după eliminarea lui Etim.

În afara acelui 0-4, a mai primit un singur gol, la 0-1 cu Argeș, la startul play-off-ului.

Craiova a înscris numai 5 goluri în șase etape, dar a câștigat de 4 ori

Tot made in Italy sunt și cele trei victorii la limită, toate cu 1-0, împotriva lui Dinamo, Rapid și FC Argeș.

Împinge jocul cu toată echipa, forțează și, mai devreme sau mai târziu, reușește să înscrie. Chiar dacă Nsimba, al doilea golgheter, nu mai e în formă și nu a mai punctat în campionat din 22 februarie.

Al-Hamlawi, golgheterul Craiovei, a marcat golul victoriei cu Rapid (1-0). Foto: Sport Pictures

Cinci goluri în șase partide înseamnă puțin pentru Craiova, dar i-au adus patru succese esențiale, care o mențin în frunte.

4 jucători
au înscris cele cinci goluri ale Craiovei în play-off: Al-Hamlawi (două), Teles, Mekvabishvili și Etim

Mai sunt patru jocuri până la sfârșit:

  • 3 mai, cu Dinamo (a). 
  • 8 mai, cu CFR (d). 
  • 16 mai, cu U Cluj (a). 
  • 23 mai, cu Rapid (d). 

Coelho nu a putut să învingă la limită și în Cupă

În Cupa României, Coelho ar fi vrut să se impună la fel. La limită. Nu a putut, însă finalul a fost tot al său.

A condus-o pe CFR cu 1-0 până în minutul 90, când a fost egalată. În cele din urmă, a câștigat (3-1) după prelungiri.

Cu Dinamo, a fost 0-0 după 90 de minute, a egalat în minutul 118 (1-1) și a învins la penaltyuri, 4-1.

