Craiova italiană Cum vrea să câștige Universitatea primul titlu și primul event după 35 de ani

- U Craiova nu a mai fost campioană din 1991. Filipe Coelho vrea să cucerească titlul cu alb-albaștrii în stil italian. Apărare solidă, atac speculativ, victorii la limită. Vrea și dubla titlu-Cupa României, așteptată tot din 1991.
Filipe Coelho a venit la Craiova pe 11 noiembrie 2025, după plecarea surprinzătoare a lui Mirel Rădoi.
Până acum, portughezul în vârstă de 45 de ani este în obiectiv în competițiile interne:
- Locul 1 după sezonul regulat, cu patru puncte avans față de Rapid.
- Locul 1 după șase etape în play-off, la trei puncte de U Cluj.
- Finală de Cupa României, pe 13 mai, tot cu U Cluj.
Le poate oferi alb-albaștrilor ceea ce așteaptă de foarte mult timp. Titlul, în primul rând, dar și Cupa României.
Craiova nu a mai fost campioană din 1991 și nu a mai văzut un event exact din același sezon, 1990-1991. De la echipa lui Sorin Cârțu, cu Prunea, Săndoi și Badea pe teren.
Apărarea Craiovei, fără gol primit în patru meciuri din șase
În play-off, antrenorul lusitan vrea să învingă în stil italian. Pragmatic, cu apărare solidă, atac speculativ.
Coelho pleacă de la ideea de a nu lua goluri și, în patru din cele șase meciuri, a păstrat poarta neatinsă:
- 11 martie, 1-0 cu Dinamo (d).
- 6 aprilie, 2-0 cu CFR Cluj (a).
- 19 aprilie, 1-0 cu Rapid (a).
- 27 aprilie, 1-0 cu FC Argeș (d).
Apărarea cu trei stoperi, Romanchuk-Rus-Screciu, care se transformă într-o linie de 5 în faza defensivă odată cu retragerile lateralilor Mora și Bancu, a rezistat.
Eșecul incredibil suferit pe terenul lui U Cluj (0-4) poate fi considerat accident, jucând în inferioritate din minutul 20, după eliminarea lui Etim.
În afara acelui 0-4, a mai primit un singur gol, la 0-1 cu Argeș, la startul play-off-ului.
Craiova a înscris numai 5 goluri în șase etape, dar a câștigat de 4 ori
Tot made in Italy sunt și cele trei victorii la limită, toate cu 1-0, împotriva lui Dinamo, Rapid și FC Argeș.
Împinge jocul cu toată echipa, forțează și, mai devreme sau mai târziu, reușește să înscrie. Chiar dacă Nsimba, al doilea golgheter, nu mai e în formă și nu a mai punctat în campionat din 22 februarie.
Cinci goluri în șase partide înseamnă puțin pentru Craiova, dar i-au adus patru succese esențiale, care o mențin în frunte.
Mai sunt patru jocuri până la sfârșit:
- 3 mai, cu Dinamo (a).
- 8 mai, cu CFR (d).
- 16 mai, cu U Cluj (a).
- 23 mai, cu Rapid (d).
Coelho nu a putut să învingă la limită și în Cupă
În Cupa României, Coelho ar fi vrut să se impună la fel. La limită. Nu a putut, însă finalul a fost tot al său.
A condus-o pe CFR cu 1-0 până în minutul 90, când a fost egalată. În cele din urmă, a câștigat (3-1) după prelungiri.
Cu Dinamo, a fost 0-0 după 90 de minute, a egalat în minutul 118 (1-1) și a învins la penaltyuri, 4-1.