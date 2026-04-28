„E o finală!” Daniel Pancu, înainte de  meciul decisiv din Liga 1: „Aș fi preferat ca Rapid să vină după trei victorii” +6 foto
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 10:39
  • Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre partida cu Rapid din etapa #7 a Superligii.
  • Partida va avea loc luni, de la ora 20:30. Va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul formației din Gruia consideră că partida din Giulești poate cântări decisiv în lupta pentru primele patru locuri și, implicit, pentru calificarea în cupele europene.

Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară
Citește și
Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară
Citește mai mult
Regula care ar revoluționa CM 2026 FIFA pregătește o modificare care ar putea schimba radical turneul final din această vară

Daniel Pancu, înainte de meciul cu Rapid: „E o finală. Aș fi preferat să vină după trei victorii”

Clujenii ocupă locul 3, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte și o singură victorie în play-off.

„E finala pentru locul patru, cel puțin. Dacă nu pierdem jocul din Giulești, luăm o opțiune pentru primele patru. Noi tragem la primele patru. E important, am jucat o finală cu U Cluj. E finală adevărată acum. Dacă reușim să câștigăm în Giulești, suntem acolo.

Aș fi preferat să vină după trei victorii cei de la Rapid. Vor avea o săptămână grea, vor juca o finală. Rapid reprezintă un adversar foarte puternic și cu jucători foarte buni. În play-off nu înțeleg cum capotează, se repetă mereu scenariul ăsta.

Spuneam că vreau să o întâlnesc cumva pe val pe Rapid, acum trebuie să pregătim fiecare detaliu. Sigur nu vor avea parte de o atmosferă prietenoasă”, a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

Dacă nu pierdem în Giulești, avem șanse mari să fim în primele patru. Depinde ce face și U Cluj, care are meci cu FC Argeș etapa următoare. Noi, dacă batem Rapid, putem să fim și la două puncte de ei. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

Formația din Gruia a avut un început dificil de sezon, însă, după venirea lui Pancu, a reușit să se redreseze și să ajungă în play-off.

Cu Pancu pe bancă, CFR a obținut 16 victorii, 4 remize și a suferit 4 înfrângeri.

Antrenorul a întâlnit Rapidul de trei ori în acest sezon și are un bilanț pozitiv:

  • 23 noiembrie 2025: CFR - Rapid 3-0, în Superliga
  • 10 februarie 2026: CFR - Rapid 1-1, în Cupa României
  • 20 martie 2026: CFR - Rapid 1-0, în Superliga

Antrenorul CFR-ului a vorbit și despre viitorul său la club. Pancu a explicat că o clasare pe podium i-ar prelungi automat contractul, în timp ce ratarea cupelor europene ar putea schimba planurile pentru sezonul viitor.

„Dacă terminăm pe locul trei, doi sau unu, 100%. Contractul se prelungește pe încă doi ani.

Dacă nu reușim calificarea în cupele europene, chiar dacă există intenții bune din partea clubului, nu știu.

Ar însemna financiar, eu mă gândesc la financiar. Europa înseamnă eforturi mari și, nejucând în Europa, nu știu câte eforturi se vor face.

Îmi doresc foarte mult Europa, pentru că sunt convins că se vor face și eforturi. Asta s-a pierdut, prezența în ultimii 3 ani în grupe”, a mai spus Pancu.

Avem jucători buni, câțiva foarte buni, dar clubul va trebui să investească în jucători buni și tineri. Dinamo o face foarte bine, dar putem aduce și portughezi, francezi foarte tineri și buni. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

Citește și

„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
Superliga
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
Citește mai mult
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Asta e important” Nicușor Bancu, întrebat dacă U Craiova arată ca o campioană: „Nu ne-am făcut jocul nostru”
Superliga
23:06
„Asta e important” Nicușor Bancu, întrebat dacă U Craiova arată ca o campioană: „Nu ne-am făcut jocul nostru”
Citește mai mult
„Asta e important” Nicușor Bancu, întrebat dacă U Craiova arată ca o campioană: „Nu ne-am făcut jocul nostru”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Liga Campionilor
28.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Superliga
28.04
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Citește mai mult
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Superliga
28.04
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
Citește mai mult
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Superliga
28.04
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Citește mai mult
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:13
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
12:01
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
11:15
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
12:11
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
