„E o finală!” Daniel Pancu, înainte de meciul decisiv din Liga 1: „Aș fi preferat ca Rapid să vină după trei victorii”

Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre partida cu Rapid din etapa #7 a Superligii.

Antrenorul formației din Gruia consideră că partida din Giulești poate cântări decisiv în lupta pentru primele patru locuri și, implicit, pentru calificarea în cupele europene.

Daniel Pancu, înainte de meciul cu Rapid: „E o finală. Aș fi preferat să vină după trei victorii”

Clujenii ocupă locul 3, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 5, cu 32 de puncte și o singură victorie în play-off.

„E finala pentru locul patru, cel puțin. Dacă nu pierdem jocul din Giulești, luăm o opțiune pentru primele patru. Noi tragem la primele patru. E important, am jucat o finală cu U Cluj. E finală adevărată acum. Dacă reușim să câștigăm în Giulești, suntem acolo.

Aș fi preferat să vină după trei victorii cei de la Rapid. Vor avea o săptămână grea, vor juca o finală. Rapid reprezintă un adversar foarte puternic și cu jucători foarte buni. În play-off nu înțeleg cum capotează, se repetă mereu scenariul ăsta.

Spuneam că vreau să o întâlnesc cumva pe val pe Rapid, acum trebuie să pregătim fiecare detaliu. Sigur nu vor avea parte de o atmosferă prietenoasă”, a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

Dacă nu pierdem în Giulești, avem șanse mari să fim în primele patru. Depinde ce face și U Cluj, care are meci cu FC Argeș etapa următoare. Noi, dacă batem Rapid, putem să fim și la două puncte de ei. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

Formația din Gruia a avut un început dificil de sezon, însă, după venirea lui Pancu, a reușit să se redreseze și să ajungă în play-off.

Cu Pancu pe bancă, CFR a obținut 16 victorii, 4 remize și a suferit 4 înfrângeri.

Antrenorul a întâlnit Rapidul de trei ori în acest sezon și are un bilanț pozitiv:

23 noiembrie 2025: CFR - Rapid 3-0, în Superliga

CFR - Rapid 3-0, în Superliga 10 februarie 2026: CFR - Rapid 1-1, în Cupa României

CFR - Rapid 1-1, în Cupa României 20 martie 2026: CFR - Rapid 1-0, în Superliga

FOTO. CFR Cluj- Rapid 1-0

Antrenorul CFR-ului a vorbit și despre viitorul său la club. Pancu a explicat că o clasare pe podium i-ar prelungi automat contractul, în timp ce ratarea cupelor europene ar putea schimba planurile pentru sezonul viitor.

„Dacă terminăm pe locul trei, doi sau unu, 100%. Contractul se prelungește pe încă doi ani.

Dacă nu reușim calificarea în cupele europene, chiar dacă există intenții bune din partea clubului, nu știu.

Ar însemna financiar, eu mă gândesc la financiar. Europa înseamnă eforturi mari și, nejucând în Europa, nu știu câte eforturi se vor face.

Îmi doresc foarte mult Europa, pentru că sunt convins că se vor face și eforturi. Asta s-a pierdut, prezența în ultimii 3 ani în grupe”, a mai spus Pancu.

Avem jucători buni, câțiva foarte buni, dar clubul va trebui să investească în jucători buni și tineri. Dinamo o face foarte bine, dar putem aduce și portughezi, francezi foarte tineri și buni. Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului

