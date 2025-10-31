Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro (26 de ani) a marcat golul victoriei „câinilor” în primul meci al etapei #15 din Liga 1, după o acțiune superbă.

În prelungirile partidei, mai exact în minutul 90+1, la scorul de 1-1, Alberto Soro, care a intrat pe teren în minutul 81 în locul lui Cîrjan a avut o acțiune personală de excepție.

Dinamo - CFR Cluj 2-1 . Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo

Mijlocașul spaniol a preluat mingea din terenul advers, aproape de mijlocul terenului și a înaintat în mare viteză spre poarta lui Vâlceanu.

Soro a trecut ca prin brânză prin defensiva clujenilor. În momentul când a ajuns la marginea careului advers, ibericul a șutat puternic cu piciorul stâng.

Mingea trimisă s-a dus perfect la colțul lung, lângă bară, iar Vâlceanu nu a mai putut interveni.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1

