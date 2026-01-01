Steven Nsimba (29 de ani) ar fi aproape de o despărțire de Universitatea Craiova, după doar câteva luni petrecute în tricoul oltenilor.

Atacantul s-ar afla în conflict cu conducerea clubului după ultimul meci cu AEK Atena, scor 2-3, după ce ar fi refuzat să intre pe teren, iar acum ar fi intrat în negocieri cu un alt club.

Steven Nsimba a semnat cu U Craiova în vară și a fost un jucător decisiv în mai multe partide din Liga 1 și Conference League, în prima jumătate a sezonului.

Steven Nsimba s-ar afla în negocieri cu Zhejiang Professional

Universitatea Craiova l-ar fi trecut pe Nsimba pe lista de transferuri, după un gest nepotrivit al francezului la meciul cu AEK Atena, scor 3-2, din ultima etapă a fazei principale din Conference League.

Atacantul ar fi refuzat să intre pe finalul meciului, la cerința lui Filipe Coelho, fiind nemulțumit de minutele puține care i-au fost acordate în ultima vreme , potrivit prosport.ro.

Acum, Nsimba s-ar afla deja în negocieri cu un alt club, Zhejiang Professional din China, unde este legitimat și Alexandru Mitriță, a transmis presa chineză, conform celor de la Hotpot Football, care susțin că francezul ar fi intrat și în atenția unor cluburi din Golf.

BREAKING 🇷🇴➡️🇨🇳



According to Chinese media, Steven Nsimba may join Chinese Super League club Zhejiang FC. The 29 yo 🇫🇷 ST has scored 9 goals & 3 assists in 27 apps for CS U Craiova🇷🇴 in all competitions. Some Saudi clubs are also interested in him.#CSL #CSL2026 pic.twitter.com/20gFW05K6M — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) December 25, 2025

FOTO. Golul marcat de Nsimba în U Craiova - Sparta Praga 1-2 , penultimul meci jucat în Conference League

Steven Nsimba a reușit 9 goluri în 27 de apariții pentru olteni, în toate competițiile, la care se adaugă și două pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport