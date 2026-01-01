„Ne-a surprins anti-maghiarismul” Președintele de la Csikszereda, despre dificultățile întâmpinate de club după promovarea în Liga 1: „Nu am primit niciun leu”

Zoltan Szondy (57 de ani), președintele celor de la Csikszereda, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat echipa, odată cu promovarea în primul eșalon.

Printre alte probleme, acesta susține că cele mai mari pentru formația lui Robert Ilyeș au fost lipsa finanțării solide și „anti-maghiarismul” venit din partea fanilor adverși.

Într-un interviu acordat în ultima zi din 2025, Zoltan Szondy a adus în discuție partida din prima etapă a acestui sezon, scor 2-2 cu Dinamo, când fanii „câinilor” au avut scandări xenofobe și un banner care a stârnit și mai multe controverse: „Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc”.

Zoltan Szondy: „Dinamo a avut mai multe probleme cu fanii”

Oficialul ciucanilor a fost surprins de atitudinea fanilor adverși, odată cu promovarea în Superligă.

„Nu au existat probleme cu Dinamo pentru că eram noi nou-promovați. Dacă urmărim meciurile din deplasare ale lui Dinamo București, care au urmat după cel cu noi, se pare că au avut mai multe probleme cu fanii.

Acest lucru se poate explica prin faptul că vor în mod constant să provoace scandal și să forțeze limitele.

Ceea ce ne-a surprins, însă, au fost poveștile din afara fotbalului, și anume anti-maghiarismul”, a declarat Zoltan Szondy, potrivit szekelyhon.ro.

Zoltan Szondy: „Administrațiile locale nu ne-au susținut cu niciun leu”

Președintele a invocat apoi și lipsa de experiență a jucătorilor sau chiar a staff-ului tehnic pentru Liga 1, dar mai ales lipsa finanțării din partea administrației.

„Toți erau debutanți la noi, de la antrenorul principal până la antrenorul secund. Am avut și avem în continuare foarte puțini jucători în lotul nostru care aveau experiență la nivelul primei ligii în iulie.

De asemenea, ne-a fost greu din punct de vedere financiar să începem în prima divizie. Vă voi da un exemplu: FC Argeș Pitești și Metaloglobus au promovat în același timp cu noi.

În cazul clubului din Pitești, administrația locală și sponsorii au fost imediat alături de echipă și au oferit banii suplimentari necesari.

În schimb, Csikszereda și Metaloglobus sunt cele două cluburi care nu au primit niciun sprijin municipal.

Și aici voi adăuga că, de la promovarea noastră, administrațiile locale și județene nu ne-au susținut cu niciun leu. Și asta nu e ușor”, a mai spus Szondy.

Csikszereda se află în prezent pe locul 14 în Liga 1, cu doar 16 puncte adunate după 21 de etape, având dificultăți privind menținerea în prima ligă.

Clubul Csikszereda a fost la rândul său în centrul unor controverse.

Jandarmeria a amendat clubul din Miercurea Ciuc cu 30.000 de lei pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei.

Anterior, Comisia de Disciplină a FRF decisese să sancționeze Csikszereda cu un avertisment după ce a promovat Ținutul Secuiesc în debutul partidei cu U Craiova din etapa 6.

În 2023, într-un comunicat oferit opiniei publice, Ministerul de Externe al României a oferit un punct de vedere: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.

