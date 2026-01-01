CS Dinamo se mută în altă sală Echipa de handbal a MAI nu va mai juca în Liga Campionilor în Ștefan cel Mare: „EHF a luat la cunoștință”

CS Dinamo a anunțat unde se vor disputa ultimele două meciuri „acasă” din Liga Campionilor la handbal masculin

Partidele de până acum din acest sezon european s-au jucat în Sala Dinamo din Ștefan cel Mare, dar acest lucru se va schimba pentru meciurile rămase de jucat în 2026.

CS Dinamo se mută la Polivalentă

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a clubului Ministerului de Interne:

„Ultimele două jocuri din EHFCL le disputăm în Sala Polivalentă.

Începem anul 2026 cu o știre importantă pentru suporterii noștri de la handbal. Ultimele două meciuri de pe teren propriu, din Grupa A a EHF Champions League 2025-26, le vom organiza în Sala Polivalentă din Capitală:

19.02.2026, ora 19:45: DINAMO – Fuchse Berlin (Ger)

05.03.2026, ora 19:45: DINAMO – Kolstad (Nor)

Încă de la începutul sezonului EHF ne-a informat că putem juca în Sala Dinamo doar până la reintrarea Sălii Polivalente în circuitul competițional.

Aceasta a devenit disponibilă în luna decembrie, ca urmare a amânării lucrărilor de reabilitare termică preconizate, fapt de care EHF a luat la cunoștință.

În perioada care urmează, vom lucra împreună cu partenerul nostru de ticketing, Eventim, la relocarea abonamentelor pe locuri corespunzătoare, iar toți abonații vor primi un abonament PDF pe mail pentru cele două jocuri din Polivalentă, complementar celui din Dinamo”.

După 10 meciuri disputate în Champions League, Dinamo ocupă locul 7, penultimul din grupă, reușind să câștige un singur meci.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 9 18 2 Aalborg 10 17 3 Veszprem 9 10 4 Sporting 9 10 5 Nantes 9 8 6 Kielce 9 7 7 Dinamo București 10 2 8 Kolstad 9 2

Primele două formații se califică în sferturile de finală ale competiției, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off.

