Nadia, aproape ștearsă din istorie Autoritățile comuniste au încercat să ardă peliculele cu fosta campioană » Drama altei mari sportive în acea perioadă

Andrei Vochin, oficialul FRF, a venit cu dezvăluiri din perioada premergătoare revoluției din 1989, când Nadia Comăneci a fugit din România.

Autoritățile comuniste au intenționat să ardă toate peliculele cu performanțele campioanei de la Montreal, însă au fost opriți chiar de revolta poporului.

Nadia Comăneci a părăsit România cu puțin timp înainte ca regimul comunist să fie îndepărtat, iar oficialii acelor vremuri au încercat să o șteargă din istorie pe multipla campioană olimpică la gimnastică.

Andrei Vochin: „Cineva propusese să ardă peliculele cu Nadia Comăneci”

Un caz similar s-a întâmplat cu Marcel Răducanu, fostul mare jucător al Stelei, care a fugit în Germania, în anii '80, ale cărui apariții au fost șterse de pe anumite casete, însă peliculele cu momentele Nadiei au fost salvate chiar de începerea revoluției.

„Nadia fugise din România cu o lună înainte și tot încercau să o aducă înapoi. Pentru că nu reușeau, cineva propusese să ardă peliculele cu Nadia Comăneci, pentru a fi ștearsă din istorie.

Pe Marcel Răducanu l-au șters din casetele de meci. Echipa României avea 10 oameni, dacă nu erai atent să-i numeri.

Revoluția a salvat peliculele. Performanța de la Montreal nu era într-un singur exemplar, deci oricum nu ar fi dispărut”, a spus Andrei Vochin, potrivit fanatik.ro.

Andrei Vochin: „Alina Astafei a trăit o dramă”

În același timp, consilierul președintelui FRF a amintit și de drama trăită de Alina Astafei, fosta sportivă medaliată cu argint la JO din 1992 de la Barcelona, al cărui frate a fost ucis pe 22 decembrie 1989.

„El (n.r. – fratele Alinei Astafei) participase cu o seară înainte la baricadă. Băiatul a participat la evenimente, iar mama lui s-a bucurat când a ajuns acasă și l-a rugat să nu se mai ducă, deoarece este periculos.

Din păcate, pe 22 decembrie, în fața Palatului Telefoanelor, s-a deschis focul asupra lor. Un glonte i-a străpuns omoplatul, plămânul și rinichiul.

Nu a murit pe loc, a fost dus de urgență la spital. A fost operat, a mai trăit două zile, dar din nefericire au apărut complicații, a făcut infecție și a murit.

Sora sa, Alina Astafei, avea 17 ani atunci și practica săritura în înălțime. În 1992 a luat argint la Olimpiada de la Barcelona. În timpul acesta a trăit o dramă. S-a axat doar pe muncă pentru a uita că i-a murit fratele mai mare. A încercat să afle de ce s-a întâmplat acest lucru.

După ce a obținut medalia pentru România, de furie, a plecat în 1993 în Germania.

Povestea la vremea respectivă că pentru ce i-a făcut România fratelui ei, a ales să concureze pentru Germania. S-a simțit trădată de țară.

A fost campioană europeană și mondială pentru Germania, dar în sufletul ei a rămas o rană. Am încercat s-o caut pe vremea când juca Marica la Stuttgart, pentru că ea acolo era stabilită.

Am vorbit o singură dată cu ea, iar apoi nu a mai răspuns. A zis că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu România”, a mai povestit Vochin.

Alina Astafei, la JO din 1992 foto: IMAGO

