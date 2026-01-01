„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
Sebastian Vettel. Foto: Imago
Formula 1

„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 01.01.2026, ora 10:21
  • Sebastian Vettel (38 de ani), cvadruplu campion mondial de Formula 1, admite că începutul declinului său în Marele Circ a coincis cu perioada petrecută la Ferrari.

Sebastian Vettel a venit la Ferrari cu misiunea de a readuce titlul mondial în vitrina Scuderiei, așa cum reușise Michael Schumacher.

După cele patru titluri obținute cu Red Bull, germanul a fost de mai multe ori aproape de trofeu, însă nu a reușit să cucerească un nou campionat mondial.

Sebastian Vettel a explicat de ce crede că declinul a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”

Cariera lui fost definită de perioada petrecută la Red Bull, unde a concurat între 2009 și 2014.

„Când am câștigat titlul din 2010, eram la apogeu. Apoi au urmat alți ani la nivel foarte înalt. Și 2015 a fost un sezon foarte bun. La fel și 2017 și 2018.

Dar apoi, în 2019 și în anul următor, eram deja în declin. Acum pot să spun asta: nu mai aveam acea forță decisivă”, a declarat Vettel în podcastul „Beyond the grid”, conform gazzetta.it.

Sincer, mă interesa doar să câștig. Voiam cel mai mare trofeu, visam momentul de pe podium în care apăream ca învingător. Urmăream acel gând: «Am câștigat cursa și mă simt extraordinar». Această senzație nu durează niciodată suficient de mult și te obligă să câștigi din nou Sebastian Vettel

Vettel spune că această abordare era foarte diferită de cea a coechipierului său, Charles Leclerc, mai tânăr cu zece ani. Monegascul, ajuns la Ferrari în 2019, trăia altfel cursele și rezultatele:

„Charles avea cu adevărat multă energie. Când terminam pe locurile cinci și șase, el era entuziasmat de acele rezultate, pentru că se afla într-o etapă diferită a carierei sale.

Era prima dată când concura într-o mașină competitivă. În acel moment am început să simt mai multe dificultăți”, a mai spus Vettel.

21 de ani și 73 de zile
avea Sebastian Vettel când, în 14 septembrie 2008, a obținut prima sa victorie în Formula 1, câștigând Marele Premiu al Italiei și devenind cel mai tânăr pilot care a câștigat vreodată o cursă de Grand Prix la acea vreme

Sebastian Vettel: „În acel moment nu mai eram la cel mai înalt nivel”

Un alt moment de cotitură, spune Vettel, a fost anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 și de pauza prelungită în calendarul F1.

„În timpul pauzei cauzate de pandemie, am avut o întrerupere minunată, pentru că m-am bucurat foarte mult de timpul petrecut cu familia mea.

Pe măsură ce copiii mei creșteau, am început să conștientizez problemele lumii și cât de mult mă influențau.

Așa că am început să reflectez. În acel moment nu mai eram la cel mai înalt nivel”, a mai spus fostul pilot neamț.

După sezonul 2020, Sebastian Vettel a părăsit Ferrari și a semnat cu Aston Martin. A concurat pentru echipa britanică până în 2022, an care a reprezentat și retragerea sa din Formula 1.

Performanțele sale de top au venit în perioada 2010–2013, când a câștigat patru titluri mondiale consecutive, stabilind și un record de 13 victorii într-un singur sezon.

formula 1 Scuderia Ferrari sebastian vettel charles leclerc
