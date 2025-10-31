Dinamo a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1, în primul meci al etapei #15 din Liga 1.

Ardelenii au pierdut după ce au primit două goluri în ultimele minute.

Partida de pe Arena Națională a început cu atacurile lui Dinamo la poarta CFR-ului.

Dinamo - CFR Cluj 2-1 . „Câinii” erau ca și bătuți, dar au revenit incredibil cu 2 goluri în 3 minute!

Chiar din minutul 3, echipa antrenată de Zeljko Kopic a obținut primul corner al partidei, iar în minutul 10 Alexandru Musi a încercat să ajungă la poarta adversă, venind din banda stângă, dar Kun s-a apărat foarte bine și mingea a ieșit în afara terenului.

În minutul 33, același Kun a șutat din voleu din afara careului, cu exteriorul, iar mingea trimisă de fundașul CFR-ului se îndrepta spre vinclu. Cu toate acestea, Roșca a avut o intervenție de zile mari și a respins mingea în corner.

Câteva momente mai târziu, Emerllahu a ratat incredibil din fața porții, din centrarea lui Slimani. Jucătorul din Kosovo era singur în careu și a șutat puternic, din prima, dar mingea a trecut mult peste poartă.

Aexandru Musi a înscris în minutul 52 cu capul, la colțul lung, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

CFR a răspuns și a deschis scorul în minutul 69 prin Emerllahu. Mijlocașul a înscris cu emoții, cu poarta goală, după ce Louis Munteanu i-a pasat în fața porții.

Dinamo a răspuns imediat și a luat cu asalt poarta adversarilor. Gnahore a avut o ocazie periculoasă în minutul 80, iar 4 minute mai târziu Perica a lovit bara transversală din centrarea lui Soro.

Egalitatea a fost restabilită în minutul 90. Karamoko a avut o combinație superbă cu Perica, cu pase din prima, iar acesta a înscris după un șut puternic la colțul scurt.

Câteva momente mai târziu, Dinamo a întors scorul după o acțiune personală a lui Soro, care a driblat câțiva adversari, a intrat în careu și l-a învins pe Vâlceanu cu un șut la colțul lung.

Dinamo : Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Pop, Musi

: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Pop, Musi Rezerve : Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

: Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic CFR Cluj : Vâlceanu - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Korenica, Cordea, Slimani

: Vâlceanu - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Korenica, Cordea, Slimani Rezerve : Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfait, Badamosi, Munteanu

: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfait, Badamosi, Munteanu Antrenor : Laurențiu Rus

: Laurențiu Rus Arbitru: Radu Petrescu Radu (Bucureşti). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuț Traian Neacșu (Bucureşti). Arbitru VAR: Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Radu Petrescu Radu (Bucureşti). Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuț Traian Neacșu (Bucureşti). Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Marcu Claudiu (Constanţa) Stadion: Arena Națională (București)

Zeljko Kopic, despre CFR Cluj CFR Cluj: „O echipă cu calitate”

Tehnicianul „câinilor” a lăudat-o pe CFR Cluj, chiar dacă „feroviarii” traversează o perioadă grea în campionat.

„După meciul din Cupa României, cu CS Dinamo, am fost mulțumit de jucătorii care nu au avut foarte multe minute până acum. Au arătat un fotbal foarte bun în prima repriză.

În partea a doua, nu am mai fost la același nivel, dar, per total, sunt mulțumit de victorie și de atitudine. Acum urmează o pregătire normală și bună pentru confruntarea cu CFR Cluj.

Despre adversar, știm că vorbim despre o echipă cu calitate, chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al rezultatelor. Sunt sigur că vor încerca să obțină puncte și să se apropie de zona de play-off.

Noi am recuperat bine după meciul din Cupă, suntem într-o formă bună, iar în fața propriilor suporteri vrem să luptăm pentru alte trei puncte.

Este ultimul meci din prima parte a sezonului, iar obiectivul nostru rămâne același: calificarea în play-off. În acest moment suntem acolo”, a declarat Kopic, conform dinamo1948.club.

Analizând toate meciurile jucate până acum, cred că meritam să avem câteva puncte în plus, prin prisma evoluțiilor. În anumite partide am greșit în momente importante și am pierdut puncte, dar suntem în grafic. Trebuie să continuăm să muncim, să fim concentrați și să adunăm cât mai multe puncte. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Laurențiu Rus, înainte de meciul cu Dinamo: „Avem un lot mai bun”

Rus, care a jucat 135 de meciuri în tricoul lui Dinamo, se așteaptă la un duel dificil pe Arena Națională, însă speră că CFR Cluj va reuși să pună capăt seriei de rezultate negative.

„Meciul cu Dinamo vine foarte repede după cel cu Slatina, în care am avut destule reușite, care ne-a ridicat puțin moralul. Știm că vom întâlni o echipă puternică, care practică poate cel mai frumos joc din România.

Stăm prost peste tot, și în deplasare și acasă. Nu suntem mândri de rezultatele de până acum. Tocmai de asta, sper ca jucătorii să reușească să pună în practică ce am pregătit pentru acest meci și să obțină un rezultat pozitiv.

Chiar dacă avem un lot mai bun, superior valoric și numeric celor de la Dinamo, băieții nu sunt la adevărata lor valoare. Nivelul lor de încredere este în continuare scăzut.

Cu siguranță, după meciul de marți am mai pus o piatră la încredere, determinare, ambiția lor de a reveni, dar acum trebuie să demonstrăm și în campionat, unde avem mare, mare nevoie de puncte”, a declarat Rus, potrivit gsp.ro..

Avem multe probleme de lot în acest moment, mai mulți jucători cu semnul întrebării. Louis a intrat alături de echipă, dar nu a făcut antrenamente normale. Sunt șanse destul de mici să joace. Așteptăm să-i vină masca de protecție lui Otto, să vedem dacă ajunge astăzi sau nu. Laurențiu Rus, antrenor interimar CFR Cluj

Detalii interesante despre Dinamo - CFR Cluj

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 11 etape, în rest șase au succese și patru remize, potrivit lpf.ro.

Clujenii sunt fără victorie în acest sezon pe teren advers, în dreptul lor fiind consemnate afară patru rezultate de egalitate și două partide pierdute.

Dinamo este echipa din campionatul curent cu cea mai mare medie a posesiei - 58,9 %. De partea cealaltă, CFR este formația care a expediat cele mai multe șuturi pe spațiul porții adverse - 88.

24 de jucători au utilizat bucureștenii în primele 14 etape, o cifră pe care o mai găsim doar în dreptul celor de la FC Hermannstadt.

Gruparea ardeleană s-a bazat pe 36 de fotbaliști, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Dinamo și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 60 de ori, de 20 de ori s-au impus bucureștenii, de 28 de ori au câștigat clujenii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 30 jocuri - 13 succese Dinamo - 6 remize - 11 victorii CFR Cluj.

Primul joc a avut loc pe 28 noiembrie 1948, Dinamo - CFR 1-0, gol Marin Apostol. Antrenorii celor două echipe erau Rudolf Wetzer, respectiv Nicolae Munteanu.

Cele mai multe goluri s-au marcat în returul ediţiei 1948-1949, cu CFR gazdă, scor 2-5 (Candrea dublă / Bartha dublă, Ozon dublă, Naciu). Insuccesul ardelenilor a fost urmat de un 0-9 cu Metalochimic Bucureşti, rezultate în urma cărora formaţia „vişinie” a luat drumul ligii secunde.

Prima victorie din contul trupei ardelene s-a consemnat în cel de-al patrulea duel direct, pe 15 iulie 1970, CFR - Dinamo 2-1. Succesul a contribuit decisiv la salvarea de la retrogradare, „ceferiştii” terminând campionatul cu un punct peste Crişul Oradea, prima echipă de sub linie.

Cea mai mare diferenţă de scor: 15 octombrie 2005, Dinamo - CFR 5-0. Interesant faptul că, Dorinel Munteanu a folosit atunci o formulă de start formată numai din jucători autohtoni, singurii străini utilizaţi de clujeni intrând după pauză, Bruncevic şi Zoran Milosevic. Pe banca gazdelor s-a aflat Ioan Andone.

Un alt meci de referință s-a disputat pe 5 noiembrie 2006, CFR Cluj - Dinamo 2-1 (dublă Romeo Surdu / Radu Ştefan), când clujenii au oprit o serie de 13 victorii consecutive realizată de trupa antrenată la vremea respectivă de Mircea Rednic.

Ultimul succes bifat de bucureşteni pe prima scenă datează din 6 mai 2017, CFR Cluj - Dinamo 0-3. Au urmat 16 jocuri, 12 victorii clujenii şi patru remize.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 28 aprilie 2025, Dinamo - CFR Cluj 1-1 (A. Mărginean / Al. Pop - autogol).

