Sportivii în noaptea de Revelion FOTO: Cum au petrecut vedetele din diferite sporturi trecerea în 2026

Cum au petrecut sportivii celebri de Revelion, în rândurile de mai jos.

Fotbaliști precum Robert Lewandowski, Vinicius Junior, Raphinha sau Thibaut Courtois au ales să petreacă trecerea dintre ani alături de familie.

Hakan Calhanoglu, mijlocașul formației pregătite de Cristi Chivu, s-a transformat în DJ cu ocazia Revelionului, având ocazia să redea melodiile lui favorite.

FOTO. Cum au petrecut sportivii în noaptea de Revelion

Noaptea dintre ani le-a oferit prilejul sportivilor să sărbătorească și să petreacă timp cu familia, înainte de reluarea activităților, în 2026.

Robert Lewandowski și Wojciech Szczesny, atacantul și portarul Barcelonei, au petrecut în noaptea dintre ani alături de soțiile lor, Anna și Marina. Cei doi au postat fotografii în care purtau costume elegante, fiind pregătiți de petrecere.

Și Raphinha, coechipierul lor de la Barcelona, a petrecut în același mod. Brazilianul a ales să rămână acasă, împreună cu soția sa, Natalia, și fiul său, Gael.

Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur, a postat mai multe fotografii alături de prietenii săi, dar și câteva alături de trofeele câștigate în acest, atât la nivel individual, cât și la nivel de club.

Nadia Comăneci, legendara gimnastă din România, le-a urat tuturor urmăritorilor ei un an nou cât mai fericit și plin de bucurii.

Aceasta a amintit că în 2026 se împlinesc 50 de ani de la performanța ei de la Montreal, când a obținut primul 10 din gimnastică.

Carlos Alcaraz, numărul 1 în clasamentul ATP, a postat imagini din anul care tocmai s-a încheiat. Spaniolul a ales să petreacă ultimele momente din 2025 alături de familia sa.

Radu Drăgușin, fundașul român al lui Tottenham, a sărbătorit de Revelion alături de partenera sa. Același lucru l-a făcut și Vinicius Junior, starul lui Real Madrid.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport