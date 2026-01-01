Demis în prima zi din 2026! Enzo Maresca se desparte de Chelsea  + Cine l-ar putea înlocui pe italian
Enzo Maresca
Demis în prima zi din 2026! Enzo Maresca se desparte de Chelsea + Cine l-ar putea înlocui pe italian

George Neagu
Publicat: 01.01.2026, ora 14:08
Actualizat: 01.01.2026, ora 16:22
  • Enzo Maresca (45 de ani), tehnicianul lui Chelsea, a fost demis de clubul englez în prima zi din 2026!
  • Tensiunile au tot crescut între conducere și antrenorul italian, culminând cu despărțirea.

Instalat pe banca lui Chelsea în iulie 2024, Enzo Maresca a a început anul 2026 cu stângul.

Enzo Maresca, demis de Chelsea în prima zi din 2026!

Chelsea a decis să încheie socotelile cu Enzo Maresca.

Antrenorul italian va pleca de la clubul englez, din cauza relațiilor tot mai tensionate dintre cele două părți, anunță jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Maresca era dornic să plece de pe banca tehnică a londonezilor, dar nu înainte să primească o compensație financiară. Contractul său era valabil până în 2029, cu opțiunea de prelungire pe încă un an, dar ultimele 48 de ore au adus ruptura iremediabilă.

Îndoielile conducerii lui Chelsea au apărut după victoria împotriva lui Everton, 2-0, de pe 13 decembrie, atunci când Maresca a declarat că au fost „cele mai proaste 48 de ore” petrecute la club, scrie theguardian.com.

Imediat după comentariile antrenorului, acesta a refuzat în repetate rânduri să explice ce a vrut să spună când a afirmat că „mulți oameni” nu îl susțineau înainte de meciul cu Everton.

Tensiunea în cadrul clubului a crescut și mai mult după ce Enzo Maresca a refuzat să se prezinte la conferința de presă de după meciul cu Bournemouth, scor 2-2, de pe 30 decembrie, pentru că s-ar fi simțit rău.

În locul său a venit Willy Caballero, asistentul lui. Fostul portar a declarat că Maresca nu se simțea bine de două zile.

Cu toate acestea, miercuri, pe 31 decembrie, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Maresca ar fi spus că nu dorește să-și îndeplinească sarcinile față presă.

90 de meciuri
a pregătit-o până acum Enzo Maresca pe Chelsea

Reacția lui Chelsea după demiterea lui Maresca

După ce antrenorul italian a fost demis, Chelsea a oferit și o primă reacție cu privire la această decizie.

„În perioada petrecută la club, Enzo a condus echipa către succesul în UEFA Conference League și FIFA Club World Cup. Aceste realizări vor rămâne o parte importantă a istoriei recente a clubului și îi mulțumim pentru contribuția sa la club.

Având în vedere obiectivele cheie care mai sunt de atins în patru competiții, inclusiv calificarea în Liga Campionilor, Enzo și clubul consideră că o schimbare oferă echipei cea mai bună șansă de a reveni pe drumul cel bun în acest sezon.

Îi urăm lui Enzo mult succes în viitor”, a transmis Chelsea pe site-ul oficial.

Cine l-ar putea înlocui pe Maresca la Chelsea

Clubul londonez lucrează deja la instalarea unui nou antrenor.

Clubul de pe Stamford Bridge și-ar fi îndreptat deja atenția către Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, formație de pe locul 7 din Ligue 1.

Tehnicianul englez în vârstă de 41 de ani se află doar la al doilea său angajament în carieră.

Rosenior e pe banca lui Strasbourg din iulie 2024. Acesta a mai pregătit-o pe Hull City, în perioada noiembrie 2022 - mai 2024.

62 de partide
a antrenat-o Liam Rosenior pe Strasbourg până acum

