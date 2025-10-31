Noroc mai mare nu există FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol cu Dinamo + a mai avut o ratare ireală

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Lindon Emerllahu (22 de ani) a fost eroul „feroviarilor” pe Arena Națională.

Mijlocașul s-a făcut însă de râs cu o ratare incredibilă, dar și cu un luft de zile mari chiar la faza în care a marcat singurul gol al derby-ului.

Norocul a ținut cu Emerllahu la București. Ceea ce părea a fi o seară de coșmar s-a transformat, cu un mare noroc, într-una perfectă.

FOTO. Dinamo - CFR. Emerllahu ratare uluitoare

Primul moment în care mijlocașul kosovar a ieșit la rampă a fost în minutul 36, când a apărut la capătul unei faze superbe pe atacul clujenilor.

Slimani a fost lansat perfect în banda dreaptă, a trecut în viteză de Stoinov și a pătruns în careul lui Dinamo. Fostul atacant al lui Leicester a pasat în centrul careului, acolo unde Emerllahu era singur.

Deși avea timp suficient să preia balonul și să-l învingă simplu pe Roșca, kosovarul a ales să șuteze fără preluare de la aproximativ 12 metri. Mingea a decolat însă mult peste poartă!

Daniel Pancu, noul antrenor al lui CFR Cluj, se afla în lojă pentru că va prelua oficial echipa clujeană după meciul cu Dinamo.

În momentul ratării lui Emerllahu, acesta s-a ridicat de pe scaun și era foarte agitat. Înainte să se așeze înapoi, Pancu a oftat preț de câteva secunde, semn că ratarea kosovarului a fost una foarte mare.

Eu ar fi trebuit să am un hattrick în seara asta, dar ăsta este fotbalul. Am fost norocos că am marcat și golul pe care l-am marcat. Emerllahu, la Prima Sport

FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol

În minutul 69, Emerllahu a ieșit din nou la rampă, după o fază aproape identică cu cea de la marea ratare din prima repriză.

Păun l-a lansat perfect pe Munteanu în partea dreaptă. Louis a pătruns în careu și i-a pasat în centru lui Emerllahu.

Kosovarul, aflat la 8 metri distanță de poartă, a încercat să șuteze din nou fără preluare cu piciorul drept, însă a luftat lamentabil! Mingea i-a ricoșat însă în piciorul stâng și s-a prelins în plasă!

Golul lui Emerllahu n-a fost însă suficient pentru CFR, Dinamo reușind să întoarcă rezultatul și să câștige cu 2-1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport