Noroc mai mare nu există FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol cu Dinamo + a mai avut o ratare ireală
Superliga

  • Dinamo - CFR Cluj 2-1. Lindon Emerllahu (22 de ani) a fost eroul „feroviarilor” pe Arena Națională.
  • Mijlocașul s-a făcut însă de râs cu o ratare incredibilă, dar și cu un luft de zile mari chiar la faza în care a marcat singurul gol al derby-ului.

Norocul a ținut cu Emerllahu la București. Ceea ce părea a fi o seară de coșmar s-a transformat, cu un mare noroc, într-una perfectă.

FOTO. Dinamo - CFR. Emerllahu ratare uluitoare

Primul moment în care mijlocașul kosovar a ieșit la rampă a fost în minutul 36, când a apărut la capătul unei faze superbe pe atacul clujenilor.

Slimani a fost lansat perfect în banda dreaptă, a trecut în viteză de Stoinov și a pătruns în careul lui Dinamo. Fostul atacant al lui Leicester a pasat în centrul careului, acolo unde Emerllahu era singur.

Deși avea timp suficient să preia balonul și să-l învingă simplu pe Roșca, kosovarul a ales să șuteze fără preluare de la aproximativ 12 metri. Mingea a decolat însă mult peste poartă!

Ratarea lui Emerllahu în meciul Dinamo - CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
Ratarea lui Emerllahu în meciul Dinamo - CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1

Daniel Pancu, noul antrenor al lui CFR Cluj, se afla în lojă pentru că va prelua oficial echipa clujeană după meciul cu Dinamo.

În momentul ratării lui Emerllahu, acesta s-a ridicat de pe scaun și era foarte agitat. Înainte să se așeze înapoi, Pancu a oftat preț de câteva secunde, semn că ratarea kosovarului a fost una foarte mare.

Eu ar fi trebuit să am un hattrick în seara asta, dar ăsta este fotbalul. Am fost norocos că am marcat și golul pe care l-am marcat. Emerllahu, la Prima Sport

FOTO. Emerllahu s-a făcut de râs la propriul gol

În minutul 69, Emerllahu a ieșit din nou la rampă, după o fază aproape identică cu cea de la marea ratare din prima repriză.

Păun l-a lansat perfect pe Munteanu în partea dreaptă. Louis a pătruns în careu și i-a pasat în centru lui Emerllahu.

Dinamo - CFR Cluj. Golul norocos marcat de Emerllahu (6).jpg
Dinamo - CFR Cluj. Golul norocos marcat de Emerllahu (6).jpg

Kosovarul, aflat la 8 metri distanță de poartă, a încercat să șuteze din nou fără preluare cu piciorul drept, însă a luftat lamentabil! Mingea i-a ricoșat însă în piciorul stâng și s-a prelins în plasă!

Golul lui Emerllahu n-a fost însă suficient pentru CFR, Dinamo reușind să întoarcă rezultatul și să câștige cu 2-1.

