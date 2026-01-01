Marius Marin (27 de ani) s-ar putea despărți de Pisa în perioada de mercato din această iarnă.

Clubul toscan nu intenționează să prelungească înțelegerea cu mijlocașul român și ar fi primit deja câteva oferte pentru acesta.

Marius Marin a fost titular incontestabil la Pisa în sezoanele precedente, cât timp echipa a evoluat în Serie B, însă, odată cu promovarea în primul eșalon, jucătorul român nu a mai prins același număr de minute.

Marius Marin ar putea pleca de la Pisa în această iarnă

Internaționalul român a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Pisa ar intenționa să-l vândă în actuala fereastră de transferuri, deoarece nu plănuiește să-i prelungească acestuia contractul.

Marius Marin ar putea părăsi astfel fotbalul italian, iar Pisa ar avea deja câteva oferte solide pe masă pentru mijlocașul naționalei României, din partea unor cluburi din MLS, țările Arabe și chiar Australia, informează sestaporta.news.

În același timp, Marin își dorește să joace constant și să aibă cât mai multe meciuri în picioare, înainte de semifinala barajului României, cu Turcia, pentru CM 2026, programat în martie.

Astfel, dacă nu va prinde un transfer în această iarnă, românul ar putea rămâne destul de mult timp pe banca clubului italian.

În ultimele 4 partide din Serie A, Marius Marin a bifat doar 58 de minute pentru Pisa, iar în două dintre ele a rămas rezervă neutilizată.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin, potrivit transfermarkt.com

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport