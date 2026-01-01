Nu e Alibec, e Alibek CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu » Detalii despre atacantul care ar urma să joace în Gruia

CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu atacantul Alibek Aliev (29 de ani), care ar urma să umple golul lăsat de despărțirea de Louis Munteanu (23 de ani).

Atacantul suedez de origine rusă are 1,90 m înălțime, iar ultima echipă pentru care a evoluat a fost Osters, din Suedia.

Nu e Alibec, e Alibek. CFR Cluj ar fi găsit un înlocuitor pentru Louis Munteanu

În tricoul lui Osters, Aliev a disputat 63 de partide și a înscris 25 de goluri, iar acum este așteptat să se alăture lotului pregătit de Daniel Pancu, după ce a rămas liber de contract, potrivit gsp.ro.

Fotbalistul ar fi acceptat oferta CFR-ului și ar urma să se prezinte la reunirea echipei, urmând să participe și la cantonamentul din Spania.

Ultima sa apariție în campionat a fost pe 9 noiembrie 2025, odată cu încheierea sezonului, deoarece Allsvenskan are un calendar diferit față de majoritatea ligilor europene.

Campionatul se desfășoară din primăvară până la finalul toamnei, din cauza condițiilor climatice, care nu permite meciuri iarna.

350.000 de euro este cota de piață a fotbalistului suedez, conform transfermarkt.com

Format la academia lui IF Elfsborg, Aliev a ajuns în 2015 la CSKA Moscova, fără să se impună însă în Rusia.

Cariera sa s-a legat ulterior de Scandinavia, fiind împrumutat sau transferat la mai multe cluburi din Suedia și Finlanda, printre care FF Jaro, GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varbergs și FC Trollhattan.

Cele mai bune statistici le-a avut la Trollhattan, unde a marcat 50 de goluri în cele 87 de partide jucate.

Acesta va intra într-o competiție directă pentru postul de atacant central cu Islam Slimani, Mohamed Badamosi și Iacopo Cernigoi.

Ce urmează pentru CFR Cluj în Superliga

Formația pregătită de Daniel Pancu se află pe locul 11 în clasament, cu 26 de puncte strânse după 21 de etape disputate în Liga 1.

Echipa pregătită de Daniel Pancu va reveni în competiție pe 18 ianuarie, când va întâlni Oțelul Galați.

