Diogo Jota, mesaj sfâșietor VIDEO. Ce a spus într-un interviu realizat cu puțin timp înainte să moară: „Un moment pe care îl voi prețui mereu”

Diogo Jota, fostul fotbalist al celor de la Liverpool, va apărea în documentarul lansat de club. „Cormoranii” vor prezenta povestea titlului cucerit în sezonul trecut.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața în noaptea de 2 spre 3 iulie, într-un accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Diogo Jota, mesaj sfâșietor cu puțin timp înainte de deces

Liverpool va lansa un documentar în care va prezenta povestea sezonului trecut, stagiune în care „cormoranii” și-au adjudecat titlul de campioană în Premier League.

În trailer apare și o declarație a lui Diogo Jota:

„Să ajung să câștig titlul la care visez de mulți ani este o realizare remarcabilă. Este un moment pe care îl voi prețui pentru totdeauna. A fost extraordinar”, declarat Diogo Jota cu puțin timp înainte de a muri, scrie mirror.co.uk.

Documentarul va fi lansat marți.

În primul meci disputat de Liverpool în noul sezon, Supercupa Angliei, Diogo Jota a fost omagiat printr-un moment de reculegere.

Crystal Palace a învins pe Liverpool și a câștigat Supercupa Angliei, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.

