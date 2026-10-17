Barca, sezon incredibil  Catalanii și-au bătut propriul record de acum 13 ani » O victorie în El Clasico poate doborî o performanță veche de 58 de ani!

Betis - Barcelona 2-5. Formația lui Hansi Flick a dat un nou recital pe Estadio La Cartuja și a atins un record.

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Formația blaugrana și-a întrecut propria performanță, stabilită la începutul sezonului 2013-2014, când a început sezonul din La Liga cu 8 victorii consecutive.

Betis - Barcelona 2-5 . Catalanii și-au întrecut propriul record

Acum, elevii lui Flick au depășit performanța elevilor lui Gerardo „Tata” Martino și au ajuns la 9 meciuri consecutive fără eșec, în startul sezonului.

Lamine Yamal a deschis scorul cu o execuție superbă, în minutul 10, iar Rodri a marcat primul gol pentru Barcelona în minutul 41.

Gabriel Jesus, Eric Garcia și Dani Olmo au fost cei care și-au trecut numele pe lista marcatorilor în partea secundă, într-un nou meci cu 5 reușite pentru gruparea catalană.

Următorul meci al Barcelonei este chiar duelul din El Clasico, împotriva lui Real Madrid, unde catalanii ar putea bate un record vechi de 58, stabilit chiar de rivala din capitala Spaniei.

În sezonul 1968-1968, Real Madrid a adunat 9 meciuri consecutive fără eșec, iar Barcelona ar putea bifa 10 chiar duminica viitoare, de la ora 22:00, informează mundodeportivo.com.

Totodată, formația blaugrana a marcat un număr impresionant de 48 de goluri în 11 meciuri, în toate competițiile.

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