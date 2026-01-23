Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră”
Alte sporturi

Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră”

alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 03:39
  • Alex Honnold (40 de ani), un renumit expert în cățărarea solitară, va încerca să escaladeze Taipei 101, o clădire imensă de 508m, fără echipament de protecție.
  • Evenimentul va avea loc duminică dimineața, de la ora 3:00, în direct pe Netflix.

sâmbătă, 03:00 Ploaia amână evenimentul până duminică

Netflix a anunțat că tentativa lui Honnold de a escalada Taipei 101 a fost amânată cu 24 de ore și va avea loc duminică dimineață, de la ora 3:00.

Ploaia abundentă din Taiwan nu i-a permis americanului să își înceapă ascensiunea fără risc: „Siguranța rămâne prioritatea noastră principală, vă mulțumim pentru înțelegere”.

Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri!

Netflix încearcă să câștige teren și în lumea sportului, de la meciuri de tenis, NFL sau box, platforma de streaming intră și pe terenul sporturilor extreme cu un eveniment mai mult decât controversat.

Alex Honnold este un Spider-Man în carne și oase. Fără costum de supererou și, deseori, fără orice fel de protecție, escaladează munți, ziduri, construcții și clădiri. Este și personajul principal al documentarului Free Solo, laureat al premiilor Oscar din 2019.

Iar în această noapte urmează o nouă provocare. Vrea să cucerească gigantul Taipei 101, locul 11 în ierarhia celor mai înalte clădiri din lume. Trebuie să se cațere până în vârf, la înălțimea de 508 metri, fără protecție. Orice pas greșit poate fi echivalent cu moartea!

O va face în direct pe Netflix, în fața a milioane de oameni din întreaga lume, într-un eveniment transmis de platformă și în România. Și e conștient că ar putea fi ultimul lucru pe care îl face:

„N-am mai urcat pe un zgârie-nori până acum. Sunt sigur că o să am ceva emoții când o să fiu la bază, dar numai pentru că e ceva total nou și nu știu cum se va simți. Mi-am petrecut 30 de ani din viață cățărându-mă pe stânci, acesta va fi prima mea construcție imensă făcută de oameni.

Forma clădirii e în așa fel încât chiar ai multe locuri în care ai putea să cazi și să nu mori, ceea ce o face cumva mai sigură decât multe alte trasee”.

Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră și iresponsabilă”

Decizia Netflix a fost aspru criticată. Wall Street Journal a descris-o drept „voyeuristică, macabră și iresponsabilă”, în timp ce Deutsche Welle a scris că este o „transmisiune live de mare risc, un eveniment potențial fatal problematic pentru că media nu mai alege doar să documenteze, să comenteze sau să contextualizeze evenimentul, ci îl co-produce ca pe un spectacol”.

Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră” Își riscă viața în direct! Va escalada clădirea de 508m fără protecție și știe că poate muri! Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră”

În urmă cu doar 3 luni, Balin Miller, un cățărător american de numai 23 de ani, a murit în California, în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite. A căzut în gol de la 700 de metri, iar decesul a fost transmis live pe contul său de TikTok.

Pentru ca o eventuală tragedie să nu fie văzută de milioanele de abonați, Netflix a decis să transmită evenimentul cu un decalaj de 10 secunde. Astfel, dacă cel mai negru scenariu se adeverește, platforma va opri transmisiunea înainte ca imaginile să ajungă la privitori.

Aproape 1 milion de dolari pariați pe soarta lui Alex Honnold!

Pe platforma Polymarket există în acest moment cote pentru două pariuri legate de eveniment. Suma totală mizată se ridică la aproape un milion de dolari.

Se poate miza pe durata ascensiunii, unde intervalul 75-90 de minute a strâns deja peste 115.000 de dolari.

A doua opțiune este una morbidă: „Va reuși Alex Honnold să escaladeze fără protecție Taipei 101?”. Deși nu o spune direct, varianta nu, cotată cu 5% șanse, implică și decesul acestuia.

Citește și

Ultima româncă de la AO, eliminată Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac” » Câți bani a câștigat
Tenis
17:46
Ultima româncă de la AO, eliminată Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac” » Câți bani a câștigat
Citește mai mult
Ultima româncă de la AO, eliminată Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac” » Câți bani a câștigat
Sugestie pentru „antrenorul” Becali  Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1
Europa League
15:12
Sugestie pentru „antrenorul” Becali Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1
Citește mai mult
Sugestie pentru „antrenorul” Becali  Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
escalada alex honnold taipei 101 free solo catarator
Știrile zilei din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
12:25
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
13:36
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
09:38
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
13:09
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:06
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
Ce va face Moruțan dacă e chemat să înjure Steaua Răspuns fără ezitare al noului fotbalist de la Rapid: „Sunt un băiat educat. Nu-mi doresc să fac asta”
16:38
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
Probleme mari pentru FCSB Charalambous a mai pierdut un jucător înainte de meciul cu CFR Cluj: „A simțit ceva la spate”
17:03
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
Fost star din NFL, ucis cu sânge rece Kevin Johnson avea 55 de ani. Ce spune raportul medicului legist
17:02
Un nou apel la boicot! Un înalt oficial german cere ca naționalele calificate la CM 2026 să nu meargă în SUA: „Oamenii sunt atacați și amenințați de gazdă”
Un nou apel la boicot! Un înalt oficial german cere ca naționalele calificate la CM 2026 să nu meargă în SUA: „Oamenii sunt atacați și amenințați de gazdă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Campionate
12:53
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
Citește mai mult
Îi cer lui Chivu să-l dea afară! Fanii lui Inter sunt furioși: „E vina clubului, a conducerii și a antrenorului!”
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Europa League
13:23
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Citește mai mult
„Bîrligea uită ușor” Mihai Stoica, mesaj pentru atacantul de la FCSB, după „galbenul” încasat la Zagreb: „E mult prea nervos”
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Superliga
11:19
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
Citește mai mult
Alertă la FCSB Florin Tănase ratează meciul crucial cu CFR Cluj! » Care este motivul
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Superliga
14:29
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei
Citește mai mult
FCSB - CFR nu atrage fanii Câte bilete s-au vândut până acum pentru derby-ul etapei

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 40 rapid 22 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share