„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”

Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Kader Keita (25 de ani), implicat într-un accident rutier.

Mijlocașul giuleștenilor a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani marți dimineață, în jurul orei 5:30.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dusă cu ambulanța la spital. Sursele GOLAZO.ro susțin că femeia este în stare gravă, fiind în acest moment, fiind la terapie intensivă .

După ce victima a fost urcată în ambulanță, Keita a plecat de la fața locului fără să declare accidentul la Poliție, susțin sursele GOLAZO.ro.

Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur”

Victor Angelescu a oferit noi detalii despre situația mijlocașului.

„Am aflat și noi după-amiază că a fost implicat într-un accident rutier, a dat peste o persoană. Știu că se întorcea de la moschee, de la rugăciunea de dimineață, pentru că ține Ramadanul. Pe la 5 și ceva a existat acest accident.

A verificat starea persoanei lovite și a oprit o mașină de pe stradă ca să cheme ambulanța, pentru că el nu vorbește română. Înțeleg că probabil s-a panicat și a plecat. Când a ajuns Poliția acolo, el nu mai era.

Mai multe nu știu. Dimineață, la ora 10:00, a venit Poliția, l-a luat la interogări. Am trimis avocații, dar nu știu mai multe. Îmi pare foarte rău, pentru că e un băiat de nota zece. Tocmai ce îi veniseră acasă soția și copilul, era foarte fericit. Nu era băut, asta știm sigur”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Ce riscă jucătorul Rapidului

Keita se poate alege cu o pedeapsă serioasă pentru că a părăsit locul accidentului.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport