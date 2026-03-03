Constantin Budescu (37 de ani) a vorbit despre situația de la FCSB și a comentat și plecarea prietenului Denis Alibec (35 de ani) la Farul.

Fără meci oficial de mai bine de 4 luni, Budescu încă vrea să mai joace înainte de a-și încheia cariera.

Deși s-a vehiculat că ar putea merge la Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, mijlocașul ofensiv a respins ideea: „Am auzit și eu din presă, dar n-am discutat nimic cu Metaloglobus. Mi-aș dori să găsesc un club serios, unde să joc de plăcere. Nu cum am fost ultima oară, știți bine ce s-a întâmplat. Dacă nu, o să văd de ce mă apuc”.

Constantin Budescu: „De ce să nu revin la FCSB?”

Întrebat despre situația bunului prieten Denis Alibec, care s-a întors la Farul după doar jumătate de an la FCSB, Budescu a recunoscut că și el ar fi ales să se întoarcă la campioană:

„Da, de ce să nu revin la FCSB? A avut și un pic de ghinion, s-a accidentat după câteva minute de la revenire și apoi, știți cum e la FCSB. Dacă nu joci bine în primul meci… Am fost și eu pe acolo și am avut noroc că am și dat gol în primul meci și totul a decurs foarte bine un an de zile. Apoi m-am reîntors și n-a mai fost așa. Depinde și de moment”.

Alibec a prins doar câteva minute la debutul pentru FCSB, în Supercupa României, 2-1 cu CFR Cluj, fiind înlocuit cu Chiricheș în minutul 11 din cauza unei accidentări.

A prins doar 14 meciuri oficiale, timp în care a marcat un singur gol, din penalty, în 3-1 cu Gloria Bistrița, în Cupa României.

Budescu a evoluat și el în două rânduri la FCSB, între 2017 și 2018 și între 2021 și 2022.

„Țin cu FCSB în play-off ” 😅

Budescu a spus că nu se aștepta ca FCSB să ajungă să joace în play-out.

„Ce să schimbe FCSB? Să înceapă bine următorul campionat, nu ca acum, când au tot zis că au șanse, au șanse până s-au terminat.

Nu m-am gândit că ratează play-off-ul. I-am văzut în Antalya și am zis atunci că, dacă intră în play-off, au șanse mari să câștige campionatul. N-au intrat, iar acum trebuie să câștige play-out-ul pentru acel baraj”, a spus Budescu.

Întrebat pe cine va susține în play-off, Budescu a glumit: „Țin cu FCSB!”.😅

