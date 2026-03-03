„De ce să nu revin la FCSB?” VIDEO. Ce urmează pentru Budescu după 4 luni pe bară: „Vreau să joc de plăcere”
„De ce să nu revin la FCSB?” VIDEO. Ce urmează pentru Budescu după 4 luni pe bară: „Vreau să joc de plăcere”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 22:00
  • Constantin Budescu (37 de ani) a vorbit despre situația de la FCSB și a comentat și plecarea prietenului Denis Alibec (35 de ani) la Farul.

Fără meci oficial de mai bine de 4 luni, Budescu încă vrea să mai joace înainte de a-și încheia cariera.

Deși s-a vehiculat că ar putea merge la Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1, mijlocașul ofensiv a respins ideea: „Am auzit și eu din presă, dar n-am discutat nimic cu Metaloglobus. Mi-aș dori să găsesc un club serios, unde să joc de plăcere. Nu cum am fost ultima oară, știți bine ce s-a întâmplat. Dacă nu, o să văd de ce mă apuc”.

„S-a panicat și a plecat" Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur"
„S-a panicat și a plecat" Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur"
„S-a panicat și a plecat" Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur"

Constantin Budescu: „De ce să nu revin la FCSB?”

Întrebat despre situația bunului prieten Denis Alibec, care s-a întors la Farul după doar jumătate de an la FCSB, Budescu a recunoscut că și el ar fi ales să se întoarcă la campioană:

„Da, de ce să nu revin la FCSB? A avut și un pic de ghinion, s-a accidentat după câteva minute de la revenire și apoi, știți cum e la FCSB. Dacă nu joci bine în primul meci… Am fost și eu pe acolo și am avut noroc că am și dat gol în primul meci și totul a decurs foarte bine un an de zile. Apoi m-am reîntors și n-a mai fost așa. Depinde și de moment”.

Alibec a prins doar câteva minute la debutul pentru FCSB, în Supercupa României, 2-1 cu CFR Cluj, fiind înlocuit cu Chiricheș în minutul 11 din cauza unei accidentări.

A prins doar 14 meciuri oficiale, timp în care a marcat un singur gol, din penalty, în 3-1 cu Gloria Bistrița, în Cupa României.

Budescu a evoluat și el în două rânduri la FCSB, între 2017 și 2018 și între 2021 și 2022.

„Țin cu FCSB în play-off” 😅

Budescu a spus că nu se aștepta ca FCSB să ajungă să joace în play-out.

„Ce să schimbe FCSB? Să înceapă bine următorul campionat, nu ca acum, când au tot zis că au șanse, au șanse până s-au terminat.

Nu m-am gândit că ratează play-off-ul. I-am văzut în Antalya și am zis atunci că, dacă intră în play-off, au șanse mari să câștige campionatul. N-au intrat, iar acum trebuie să câștige play-out-ul pentru acel baraj”, a spus Budescu.

Întrebat pe cine va susține în play-off, Budescu a glumit: „Țin cu FCSB!”.😅

Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa
23:04
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa
Reacție oficială în cazul Keita Comunicatul Rapidului, după ce jucătorul a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
21:10
Reacție oficială în cazul Keita Comunicatul Rapidului, după ce jucătorul a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
Reacție oficială în cazul Keita Comunicatul Rapidului, după ce jucătorul a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

revenire Denis Alibec constantin budescu fcsb
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
03.03
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța!
„S-a panicat și a plecat" Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur"
03.03
„S-a panicat și a plecat" Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur"
„S-a panicat și a plecat" Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur"
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
03.03
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!"
03.03
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!"
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!"
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals"
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals"
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals"
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!"  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!"
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!" VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!"
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

