Valerii Sushkevych. Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

Ștefan Neda
Publicat: 03.03.2026, ora 20:35
Actualizat: 03.03.2026, ora 20:36
  • Sportivii ucraineni nu vor putea purta echipamentul pe care l-au ales pentru ceremonia Jocurilor Paralimpice de Iarnă, în urma unei decizii a Comitetului Paralimpic Internațional.

În urmă cu câteva săptămâni, skeletonistul Vladyslav Heraskevych a fost descalificat la Jocurile Olimpice, după ce a purtat o cască cu fotografii ale sportivilor ucraineni morți în războiul cu Rusia. Acum, Ucraina s-a ales cu o interdicție și la Jocurile Paralimpice.

Sportivii ucraineni nu vor putea purta echipamente cu harta țării la Jocurile Paralampice

Echipamentele pregătite reprezentau o hartă a Ucrainei, cu granițele sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv teritoriile ocupate de Rusia, Crimeea, Kherson, Zaporoje, Donetsk și Luhansk

„Comitetul Paralimpic Internațional a spus: «Nu, nu, nu – asta nu se va întâmpla!» Ei au susținut că echipamentul implică politica.

Uniforma era simbolică și susținea foarte clar că Ucraina există în lume și în Europa cu toate teritoriile sale, fără ocupație rusă”, a declarat președintele Comitetului Național Paralimpic al Ucrainei, Valerii Sushkevych, potrivit kyivindependent.com.

Echipamentul a fost creat de designerul de modă ucrainean Viktor Anisimov, care a conceput și echipamentele echipei de la Jocurile Paralimpice de vară din 2024.

Echipamentul pe care Ucraina voia să-l folosească la Jocurile Paralimpice. Foto: The Kyiv Independent Echipamentul pe care Ucraina voia să-l folosească la Jocurile Paralimpice. Foto: The Kyiv Independent
Echipamentul pe care Ucraina voia să-l folosească la Jocurile Paralimpice. Foto: The Kyiv Independent

Recent, Ucraina transmisese că va boicota competiția, după ce Rusia și Belarus au primit un total de 10 locuri la Jocurile Paralimpice, pentru prima dată de la invazia rusă din 2022.

Competiția va avea loc la Milano în perioada 5-16 martie, unde Ucraina vai fi reprezentată de 35 de sportivi la patru discipline.

