Gabriela Ruse. Foto: Imago
Ultima româncă de la AO, eliminată Gabriela Ruse, după înfrângerea cu Mirra Andreeva: „Asta ar fi trebuit să fac" » Câți bani a câștigat

Ionuț Cojocaru
Publicat: 23.01.2026, ora 17:46
Actualizat: 23.01.2026, ora 17:46
  • Gabriela Ruse (28 de ani, #79 WTA) a fost eliminată de la Australian Open, după ce a pierdut în fața rusoaicei Mirra Andreeva (18 ani, #7 WTA) în turul al treilea.
  • Cap de serie numărul 8, Andreeva s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-4.

Partida disputată pe arena Rod Laver din Melbourne Park a durat de o oră și 36 de minute.

Gabriela Ruse, eliminată de Mirra Andreeva de la Australian Open: „Tenisul meu a arătat bine astăzi”

Ruse a ajuns pentru prima dată în turul 3 al competiției, după victoriile cu Dayana Yastremska (66-4, 7-5) și Ajla Tomljanovic (6-4, 6-4).

„E un moment dificil acum pentru mine, să vorbesc imediat după meci, pentru că tenisul meu a arătat bine astăzi și cred că aș fi meritat să câștig măcar un set, dar așa e sportul.

M-am simțit bine, doar că ea a fost mai bună astăzi. Au fost câteva momente în care probabil ar fi trebuit să fiu și mai agresivă, să merg mai mult la fileu, să termin punctele la fileu, dar atât s-a putut astăzi.

Condițiile nu m-au avantajat deloc astăzi pentru că a fost frig, suprafața a fost lentă, ea s-a apărat extrem de bine, cred că a scos aproape toate mingile mele, m-a făcut să greșesc mingi ușoare, dar ăsta este stilul ei”, a declarat Ruse, conform eurosport.ro.

Știu ce am de făcut mai departe, știu unde trebuie să lucrez și să devin mai bună, nu am simțit că a fost mai bună ea, ci pur și simplu au fost anumite greșeli, desigur, provocate de ea. Este o atletă extraordinară și eu sunt sigură că va deveni numărul 1. Per total, sunt mulțumită de ceea ce am realizat luna asta în Australia, am jucat 8 sau 9 meciuri extraordinare, cu fete foarte bune. Gabriela Ruse, locul 79 mondial

Ruse a început meciul promițător, având chiar trei mingi de break în primul set, însă rusoaica a profitat de cele 44 de erori neforțate ale româncei și s-a impus în cele din urmă cu 6-3, 6-4.

Grație parcursului de la Melbourne, Gabi realizează un salt de 7 poziții în clasamentul WTA în timp real, până pe 72.

327.750 de dolari australieni
este premiul pe care l-a câștigat Gabriela Ruse la Australian Open 2026, adică aproximativ 191.500 de euro

Eliminarea lui Ruse înseamnă că România rămâne fără reprezentantă pe tabloul feminin de simplu la Australian Open 2026.

Jaqueline Cristian a părăsit competiția încă din primul tur, iar Sorana Cîrstea a fost învinsă în turul al doilea.

Andreeva o va înfrunta în turul 4 pe Elina Svitolina (31 de ani, #12 WTA).

