Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat dimineață într-un accident rutier în București.

Acesta revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #29 din Superliga.

Conform informațiile obținute de GOLAZO.ro, Kader Keita a fost reținut de Poliție pentru 24 de ore.

Poliția a emis un comunicat despre accident din care reiese faptul că jucătorul a părăsit zona fără să cheme ambulanța!

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.

În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”.

Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina

Marți dimineață, în jurul orei 5:30, în Capitală a avut loc un accident rutier și printre cei implicați s-a numărat și vedeta Rapidului. Informația a fost confirmată și de sursele GOLAZO.ro din cadrul clubului din Giulești.

Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie, în vârstă de 68 de ani, care traversa strada. Accidentul a avut loc pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dusă cu ambulanța la spital. Sursele GOLAZO.ro susțin că femeia este în stare gravă, fiind în acest moment la terapie intensivă . A suferit multiple fracturi și un traumatism cranian.

Keita A FUGIT de la locul accidentului!

Deși Victor Angelescu, oficialul Rapidului, susține că jucătorul a oprit o mașină pentru a chema ambulanța, Poliția a comunicat că femeia ar fi fost găsită întinsă pe carosabil de persoana care a chemat salvarea.

Acesta ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce jucase o repriză în victoria obținută de Rapid la Slobozia, scor 2-1. Apoi, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru a se ruga.

Mijlocașul este musulman și se află în perioada Ramadanului, când trebuie să țină post negru de dimineață până seara. Abia după apusul soarelui poate mânca și bea apă.

Jucătorul a fost ridicat de acasă de Poliție, în jurul orei 10:00. Agenții au verificat mașina jucătorului, apoi l-au dus la INML pentru analize de sânge.

Ivorianul a ajuns apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații, unde se află și în acest moment.

Ce riscă jucătorul Rapidului

Keita se poate alege cu o pedeapsă serioasă pentru că a părăsit locul accidentului.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!

Cine e Kader Keita

Mijlocașul ivorian a ajuns în România în urmă cu 2 ani, când a semnat cu CFR Cluj. După doar un an în Ardeal, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru un împrumut pe șase luni.

Evoluțiile bune i-au convins pe giuleșteni să-l transfere definitiv pe Keita, pentru care au achitat încă 100.000 de euro în vară.

De-a lungul carierei, acesta a trecut pe la Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion și Sivasspor, înainte să se transfere în Liga 1.

Are o selecție la naționala Coastei de Fildeș și i-a reprezentat pe africani la Jocurile Olimpice din 2020.

33 de meciuri a bifat Keita în tricoul Rapidului în Superliga

Știre în curs de actualizare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport