Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat dimineață într-un accident rutier în București. Foto: sportpictures.eu
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Reținut 24h, după ce A FUGIT de la locul accidentului! Victima e înstare gravă, la terapie intensivă! Ce pedeapsă riscă

alt-text Vlad Nedelea , Viorel Tudorache , Dan Udrea , Florin Dincă
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 22:59
  • Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat dimineață într-un accident rutier în București.
  • Acesta revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #29 din Superliga.

22:20 Kader Keita, reținut pentru 24 de ore!

Conform informațiile obținute de GOLAZO.ro, Kader Keita a fost reținut de Poliție pentru 24 de ore.

22:03 Comunicatul Poliției

Poliția a emis un comunicat despre accident din care reiese faptul că jucătorul a părăsit zona fără să cheme ambulanța!

„La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.

În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”.

Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina

Marți dimineață, în jurul orei 5:30, în Capitală a avut loc un accident rutier și printre cei implicați s-a numărat și vedeta Rapidului. Informația a fost confirmată și de sursele GOLAZO.ro din cadrul clubului din Giulești.

Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie, în vârstă de 68 de ani, care traversa strada. Accidentul a avut loc pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dusă cu ambulanța la spital. Sursele GOLAZO.ro susțin că femeia este în stare gravă, fiind în acest moment la terapie intensivă. A suferit multiple fracturi și un traumatism cranian.

Keita A FUGIT de la locul accidentului!

Deși Victor Angelescu, oficialul Rapidului, susține că jucătorul a oprit o mașină pentru a chema ambulanța, Poliția a comunicat că femeia ar fi fost găsită întinsă pe carosabil de persoana care a chemat salvarea.

Acesta ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce jucase o repriză în victoria obținută de Rapid la Slobozia, scor 2-1. Apoi, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru a se ruga.

Mijlocașul este musulman și se află în perioada Ramadanului, când trebuie să țină post negru de dimineață până seara. Abia după apusul soarelui poate mânca și bea apă.

Jucătorul a fost ridicat de acasă de Poliție, în jurul orei 10:00. Agenții au verificat mașina jucătorului, apoi l-au dus la INML pentru analize de sânge.

Ivorianul a ajuns apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații, unde se află și în acest moment.

Ce riscă jucătorul Rapidului

Keita se poate alege cu o pedeapsă serioasă pentru că a părăsit locul accidentului.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!

Cine e Kader Keita

Mijlocașul ivorian a ajuns în România în urmă cu 2 ani, când a semnat cu CFR Cluj. După doar un an în Ardeal, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru un împrumut pe șase luni.

Evoluțiile bune i-au convins pe giuleșteni să-l transfere definitiv pe Keita, pentru care au achitat încă 100.000 de euro în vară.

De-a lungul carierei, acesta a trecut pe la Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion și Sivasspor, înainte să se transfere în Liga 1.

Are o selecție la naționala Coastei de Fildeș și i-a reprezentat pe africani la Jocurile Olimpice din 2020.

33 de meciuri
a bifat Keita în tricoul Rapidului în Superliga

Știre în curs de actualizare.

10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
11:28
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
09:50
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
11:08
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

