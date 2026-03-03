Reacție oficială în cazul Keita Comunicatul Rapidului, după ce jucătorul a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului
Kader Keita foto: Sport Pictures + montaj GOLAZO.ro
Reacție oficială în cazul Keita Comunicatul Rapidului, după ce jucătorul a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.03.2026, ora 21:10
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 21:10
  • Rapid București a venit cu o primă reacție oficială după ce jucătorul echipei, Kader Keita (25 de ani), a fost implicat într-un accident grav de circulație.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului după ce victima a fost preluată de ambulanță.

Comunicatul clubului Rapid: „L-am îndemnat să colaboreze cu autoritățile”

Ulterior, oficialii celor de la Rapid au emis un comunicat, prin care au informat că nu vor lua o decizie sau vreo măsură în privința lui Keita, până ce ancheta nu va fi încheiată de către autorități.

„Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților.

Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.

Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.

Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, este mesajul transmis de clubul giuleștean.

Ce riscă jucătorul Rapidului

Keita se poate alege cu o pedeapsă serioasă pentru că a părăsit locul accidentului.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!

