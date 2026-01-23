Basarab Panduru a dat declarațiile serii, după eșecul celor de la FCSB în Croația, 1-4 cu Dinamo Zagreb.

Fostul internațional a făcut o comparație între fotbal și Formula 1, apoi i-a dat o sugestie lui Gigi Becali.

Panduru e de părere că strategia patronului de a trimite pe teren, la Zagreb, fotbaliști cu puține minute jucate, e una greșită.

Panduru, comparație între fotbal și Formula 1: „Ce să joci?”

Denis Alibec, Dennis Politic și Tavi Popescu au fost trimiși pe teren împotriva croaților în repriza a doua, dar au dezamăgit.

Panduru e de părere că într-un meci atât de important pentru FCSB, roș-albaștrii n-ar fi trebuit să riște, dându-le minute fotbaliștilor care n-au convins în acest sezon:

„Ăia care schimbă roțile la Formula 1 le schimbă în două secunde, să zic, da? Dacă două luni de zile nu schimbă nicio roată, când vin prima dată să schimbe roata.

Așa e și aici? Îți ia 7 secunde până ajungi la minge, în loc de două? Nu ai cum să ai 200 de minute și când te bag, că așa vreau eu să te bag atunci, hai să joci. Ce să joci? Nu poți să joci nimic”.

Mesaj pentru Gigi Becali: „Trebuie să vadă și adversarii”

Obiceiul patronului Gigi Becali de a decide cine și când joacă la FCSB a fost taxat de Panduru.

Mai mult, analistul de la Prima Sport i-a transmis finanțatorului că, înainte de a stabili echipa și schimbările, ar trebui să analizeze și adversarii, nu doar propriii jucători:

„Cred că trebuie să-i dai niște casete lui Gigi să vadă și adversarii. Pentru că dacă-i iei de fraierii și p-ăia, și p-ăia uite ce se întâmplă.

Nu știi nimic despre adversar, știi despre tine cât de cât câte ceva. Uite că te surprinde adversarul”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

