Sugestie pentru „antrenorul” Becali  Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1
Europa League

Sugestie pentru „antrenorul” Becali Basarab Panduru îl trimite să analizeze și adversarii, înainte să decidă cine joacă la FCSB + comparație cu Formula 1

alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 15:12
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 15:12

Panduru e de părere că strategia patronului de a trimite pe teren, la Zagreb, fotbaliști cu puține minute jucate, e una greșită.

Citește și
Panduru, comparație între fotbal și Formula 1: „Ce să joci?”

Denis Alibec, Dennis Politic și Tavi Popescu au fost trimiși pe teren împotriva croaților în repriza a doua, dar au dezamăgit.

Panduru e de părere că într-un meci atât de important pentru FCSB, roș-albaștrii n-ar fi trebuit să riște, dându-le minute fotbaliștilor care n-au convins în acest sezon:

„Ăia care schimbă roțile la Formula 1 le schimbă în două secunde, să zic, da? Dacă două luni de zile nu schimbă nicio roată, când vin prima dată să schimbe roata.

Așa e și aici? Îți ia 7 secunde până ajungi la minge, în loc de două? Nu ai cum să ai 200 de minute și când te bag, că așa vreau eu să te bag atunci, hai să joci. Ce să joci? Nu poți să joci nimic”.

Mesaj pentru Gigi Becali: „Trebuie să vadă și adversarii”

Obiceiul patronului Gigi Becali de a decide cine și când joacă la FCSB a fost taxat de Panduru.

Mai mult, analistul de la Prima Sport i-a transmis finanțatorului că, înainte de a stabili echipa și schimbările, ar trebui să analizeze și adversarii, nu doar propriii jucători:

„Cred că trebuie să-i dai niște casete lui Gigi să vadă și adversarii. Pentru că dacă-i iei de fraierii și p-ăia, și p-ăia uite ce se întâmplă.

Nu știi nimic despre adversar, știi despre tine cât de cât câte ceva. Uite că te surprinde adversarul”.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk7*13*
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht7*1*
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

