FRF vrea un „wonderkid” de la Tottenham  Federația a chemat la naționala U15 un junior crescut în Anglia, deja convocat de Moldova + Reacția  forului de la Chișinău
Alex Nicorici (foto: instagram/maestro.football.global)
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 15:47
  • România nu e doar în postura de a pierde jucători eligibili, așa cum s-a întâmplat recent în cazul lui Umit Akdag.
  • În paralel, FRF încearcă să atragă talente din afara granițelor, inclusiv din Moldova. Cel mai nou exemplu este Alex Nicorici, 13 ani, crescut la academia lui Tottenham Hotspur, pentru care România a făcut deja primul pas oficial: invitația la un trial de selecție al naționalei U15.

Federația Română de Fotbal face pași concreți pentru a atrage un nou talent din diaspora. Ținta: Alex Nicorici, 13 ani, jucător la academia lui Tottenham Hotspur, considerat unul dintre cei mai promițători copii de origine moldoveană din fotbalul englez.

FRF a convocat un junior de la Tottenham, dorit și de Moldova

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, FRF a transmis o invitație oficială către clubul londonez pentru ca Alex Nicorici să participe la un trial organizat în România, în perioada 10-13 mai, pentru juniori născuți în 2012.

Mișcarea vine în contextul în care juniorul a atras atenția specialiștilor și după ce a fost convocat deja la selecționata Moldovei U15.

Alex Nicorici: „Entuziasmat să fiu convocat la naționala U15 a României”

Alex Nicorici, născut pe 1 octombrie 2012, este inclus pe lista loturilor naționale ale Moldovei pentru anul 2026, aprobată de Ministerul Educației şi Cercetării al Republicii Moldova.

Puștiul, crescut în Anglia, a confirmat public interesul României, după ce a postat pe Instagram invitația primită, pe 28 aprilie, de la Federația Română de Fotbal, însoțită de mesajul: „Entuziasmat să fiu convocat la cantonamentul de selecție al naționalei U15 a României”.

Reacția Federației din Moldova

Contactat de GOLAZO.ro, Serghei Ursul, coordonator team-manager în cadrul Federației Moldovenească de Fotbal, a declarat:

„Am aflat despre dorința familiei ca Alex Nicorici să joace pentru România. Mama lui a anunțat că vrea ca băiatul să joace pentru România.

Federația Română de Fotbal nu ne-a informat însă despre convocarea lui Nicorici. Noi l-am convocat anul trecut și chiar a jucat în amicalele cu România din octombrie.

Este un copil talentat, dar la vârsta asta se cunoaște diferența fizică față de juniorii mai mari decât el. Dacă are cetățenie română e normal să își dorească să joace acolo unde crede că se poate dezvolta mai bine”.

Alex Nicorici a fost rezervă în ambele partide disputate împotriva României, fiind introdus pe parcursul reprizei secunde de fiecare dată. „Tricolorii” pregătiți de Lucian Mezei au câștigat ambele meciuri cu Moldova U15, scor 3-1 și 4-1.

Contract cu Adidas la doar 13 ani

Ascensiunea lui Alex Nicorici este una spectaculoasă. Recent, juniorul moldovean a fost selectat în cadrul programului Adidas - Next Generation Athlete.

Este o inițiativă exclusivistă a gigantului german, care selectează sportivi nu doar pe baza talentului, ci și a profilului complet: performanță, disciplină și rezultate academice.

În același program au fost incluși în trecut jucători precum Lamine Yamal și Marcus Rashford, ceea ce spune multe despre nivelul la care este evaluat Alex Nicorici.

Alex Nicorici a fost campion la înot

Pe lângă fotbal, Nicorici a excelat și în alte discipline. A fost campion național la înot în Regatul Unit la categoria sa de vârstă, înainte de a se concentra exclusiv pe fotbal.

De asemenea, a apărut recent într-un material realizat de BBC Sport despre viitoarele staruri ale academiilor din Anglia.

