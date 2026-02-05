Un „Prunea” după 32 de ani Gafa lui Buzbuchi la 2-3 cu Dinamo, similară cu cea a portarului naționalei la Mondial. Tot un Ken l-a învins! +5 foto
Prunea, mult sub Andersson în „sferturile” CM 1994 Foto: Imago
Un „Prunea” după 32 de ani Gafa lui Buzbuchi la 2-3 cu Dinamo, similară cu cea a portarului naționalei la Mondial. Tot un Ken l-a învins!

  • Alex Buzbuchi, goalkeeperul Farului, nu a apreciat bine centrarea și a ieșit la fel de neinspirat ca Florin Prunea în „sferturile” CM 1994. 
  • Boateng era mult deasupra lui la 2-3 cu Dinamo, precum Andersson la înfrângerea naționalei în fața Suediei, la Mondialul american. 

Paralelă între două goluri marcate la distanță de 32 de ani, la competiții total diferite ca importanță.

Dar erorile portariilor, foarte apropiată una de alta, au avut același efect: înfrângerea echipei lor.

Prunea, mult mai mic decât Andersson, a eșuat la centrare

Pe 10 iulie 1994, la cel mai performant Mondial al naționalei, Florin Prunea a greșit în cel mai rău moment.

În minutul 115 al „sfertului” cu Suedia, când „tricolorii” conduceau cu 2-1 și se gândeau la semifinala împotriva Braziliei, goalkeeperul în vârstă de 25 de ani de la Dinamo a apreciat greșit centrarea în careu.

Golul lui Andersson, văzut din alt unghi. Cu Prunea tot așteptând să prindă mingea Foto: Imago Golul lui Andersson, văzut din alt unghi. Cu Prunea tot așteptând să prindă mingea Foto: Imago
Golul lui Andersson, văzut din alt unghi. Cu Prunea tot așteptând să prindă mingea Foto: Imago

Și direcția mingii, și poziția lui Kennet Andersson, și săritura sa în fața scandinavului.

Nordicul, 1,93 m, cu zece centimetri mai înalt decât Prunea și mai sus în aer, a câștigat cu ușurință acel duel. Mingea lovită cu capul de Andersson s-a oprit în plasă, 2-2, și s-a terminat 4-5 la penaltyuri.

Buzbuchi, doar cu 4 cm sub Boateng, a pierdut total duelul aerian

Pe 4 februarie 2026, o greșeală similară. Dinamo a egalat prima oară la 3-2 cu Farul pentru că Alexandru Buzbuchi (32 de ani) a greșit în stilul Prunea. Tot contra unui Ken.

Deși diferența de înălțime dintre portar (1,87 m) și Kennedy Boateng (1,91 m) era mult mai mică, stoperul alb-roșu nu a avut nicio problemă să-și învingă adversarul.

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Fotografii: capturi TV Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
Constănțeanul a ieșit pe centrare la fel de neinspirat ca Prunea. Prea târziu și departe de balon.

Buzbuchi a lovit și el aerul. Mingea era în plasă. De la 1-0 pentru Farul s-a încheiat 2-3. Altă șansă pierdută de formația lui de a se apropia de play-off.

