Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac +19 foto
Boateng protejează mingea în fața lui Cojocaru, la 3-2 cu Farul Foto: Sport Pictures
Superliga

Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 14:07
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 14:31
  • Kennedy Boateng, 29 de ani, între negocierile pentru prelungirea contractului și golurile marcate pentru Dinamo. 
  • Stoperul togolez întârzie acordul cu alb-roșii, dar e foarte important pe teren. Încă două reușite, la 3-2 cu Farul. 
  • Boateng e la egalitate în topul golgheterilor cu două dintre vedetele de atac ale echipei lui Kopic.

La începutul lui 2026, în cantonamentul din Antalya, Kennedy Boateng a discutat cu GOLAZO.ro inclusiv situația contractului său, care expiră în vară, la sfârșitul sezonului.

Boateng, despre prelungirea contractului: „Fiecare jucător are valoarea sa”

Le-a făcut o promisiunea fanilor lui Dinamo, nu va evolua niciodată la alt club din Liga 1.

În același timp, s-a bucurat când a auzit că președintele Andrei Nicolescu vrea să-l transforme în jucătorul cu cel mai mare salariu la alb-roșii:

Wow! Mă face să mă simt bine. Fiecare jucător are valoarea sa, iar ei îmi cunosc valoarea”.

Dacă ei cred că pot face cea mai bună ofertă pentru că au văzut ce pot oferi clubului, sper la ce e mai bun și de-abia aștept oferta Kennedy Boateng, pe 6 ianuarie

Fundașul central în vârstă de 29 de ani nu a ascuns însă că se gândește și la propunerile primite din străinătate.

Până acum, a refuzat să semneze un nou contract cu Dinamo. Miercuri seară, după 3-2 cu Farul, a ocolit abil răspunsul:

Boateng, după golul de 1-1 la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures Boateng, după golul de 1-1 la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures
Boateng, după golul de 1-1 la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures

Cât timp sunt la Dinamo, joc pentru Dinamo. Să vedem ce ne rezervă viitorul”.

Și antrenorul Kopic, și directorul sportiv Mihalescu au vorbit în ultima vreme despre negocierile cu apărătorul togolez.

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
Boateng are la fel de multe goluri ca Musi și Cîrjan la Dinamo

Pe teren, Boateng nu pare că se concentrează prea mult la contract. Cu excepția erorii de la 2-1 cu Hermannstadt, a fost la înălțime.

În ultima etapă, numărul unu și în ofensivă, cu prima sa „dublă”. El a egalat de două ori, la 1-1 și 2-2, de fiecare dată după o lovitură de colț.

  • Cu capul, peste portar. Și din ricoșeu, la presingul în fața porții. 
1,2 milioane de euro
este cota actuală a lui Kennedy Boateng, potrivit Transfermarkt

După 25 de etape, Kennedy e printre cei mai prolifici dinamoviști. Al treilea golgheter al echipei, cu patru reușite în Liga 1, depășit doar de vârful Karamoko (6 goluri) și de extrema Armstrong (5).

La egalitate cu alți doi jucători de atac: mijlocașul ofensiv Cîrjan și aripa Musi. Ambii mai bine cotați ca Boateng. Căpitanul, 2,5 milioane. Extrema: 1,3.

dinamo liga 1 FARUL CONTRACT golgheter kennedy boateng apărător
