Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă”

Procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo continuă în ritm accelerat.

Acum, Peluza „Cătălin Hîldan” a fost complet pusă la pământ.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.

„Peluza Cătălin Hîldan” a fost demolată complet

La 16 zile distanță de la startul demolărilor, care au continuat fără întrerupere chiar și în condiții de ger și zăpadă, cea mai mare parte a vechii arene din Ștefan cel Mare a fost pusă la pământ, inclusiv „Peluza Cătălin Hîldan”.

„Amintiri, cântece și momente care nu vor fi uitate niciodată.

Dacă ai pășit măcar o singură dată în PCH, nu ai cum să nu simți o strângere de inimă văzând că peluza e deja istorie”, a transmis CS Dinamo, pe Instagram.

Următoarele faze ale proiectului vizează demontarea treptată a stâlpilor vechii instalații de nocturnă, precum și eliminarea instalațiilor electrice vechi, uzate și dificil de reutilizat.

Tot în perioada următoare sunt așteptate și primele lucrări legate de relocarea temporară a magistralelor de utilități.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

