Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă” +6 foto
Demolare PCH foto: captură video instagram/csdinamo
Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 14:32
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 15:31
  • Procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo continuă în ritm accelerat.
  • Acum, Peluza „Cătălin Hîldan” a fost complet pusă la pământ.

Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.

„Peluza Cătălin Hîldan” a fost demolată complet

La 16 zile distanță de la startul demolărilor, care au continuat fără întrerupere chiar și în condiții de ger și zăpadă, cea mai mare parte a vechii arene din Ștefan cel Mare a fost pusă la pământ, inclusiv „Peluza Cătălin Hîldan”.

„Amintiri, cântece și momente care nu vor fi uitate niciodată.

Dacă ai pășit măcar o singură dată în PCH, nu ai cum să nu simți o strângere de inimă văzând că peluza e deja istorie”, a transmis CS Dinamo, pe Instagram.

Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet
Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet

Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet Peluza „Cătălin Hîldan” a fost demolată complet
Următoarele faze ale proiectului vizează demontarea treptată a stâlpilor vechii instalații de nocturnă, precum și eliminarea instalațiilor electrice vechi, uzate și dificil de reutilizat.

Tot în perioada următoare sunt așteptate și primele lucrări legate de relocarea temporară a magistralelor de utilități.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
dinamo bucuresti cs dinamo Peluza Catalin Hildan stadion dinamo demolare
