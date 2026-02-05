Moment emoționant pentru dinamoviști VIDEO: Peluza „Cătălin Hîldan”, demolată complet: „Nu ai cum să nu simți o strângere de inimă”

- Procesul de demolare a vechiului stadion Dinamo continuă în ritm accelerat.
- Acum, Peluza „Cătălin Hîldan” a fost complet pusă la pământ.
Demolarea vechiului stadion al lui Dinamo a început pe 20 ianuarie, cu un eveniment dedicat suporterilor, la care au fost invitate legende și alte nume importante din istoria clubului.
„Peluza Cătălin Hîldan” a fost demolată complet
La 16 zile distanță de la startul demolărilor, care au continuat fără întrerupere chiar și în condiții de ger și zăpadă, cea mai mare parte a vechii arene din Ștefan cel Mare a fost pusă la pământ, inclusiv „Peluza Cătălin Hîldan”.
„Amintiri, cântece și momente care nu vor fi uitate niciodată.
Dacă ai pășit măcar o singură dată în PCH, nu ai cum să nu simți o strângere de inimă văzând că peluza e deja istorie”, a transmis CS Dinamo, pe Instagram.
Următoarele faze ale proiectului vizează demontarea treptată a stâlpilor vechii instalații de nocturnă, precum și eliminarea instalațiilor electrice vechi, uzate și dificil de reutilizat.
Tot în perioada următoare sunt așteptate și primele lucrări legate de relocarea temporară a magistralelor de utilități.
Facilitățile noului stadion „Dinamo”
Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.
Stadionul va fi dotat cu:
- spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
- o boxă generoasă pentru presă
- spații pentru spectatorii cu dizabilități
- spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
- propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
- tribune acoperite integral.