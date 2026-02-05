„O să-l lase pe bancă” Fostul internațional crede că a descifrat strategia lui Zeljko Kopic

- Farul - Dinamo 2-3. Basarab Panduru (55 de ani) a vorbit despre strategia la care ar putea apela Zeljko Kopic (48 de ani) în meciul cu U Craiova, din etapa viitoare.
- Dinamo - U Craiova se va juca pe 9 februarie și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.
În meciul cu echipa lui Filipe Coelho, Dinamo nu se va putea baza pe golgheterul echipei, Mamoudou Karamoko (6 goluri).
Atacantul francez este suspendat, după ce a încasat al patrulea cartonaș galben din acest sezon, în meciul cu Farul.
Panduru, despre strategia lui Kopic: „O să-l lase pe bancă”
Basarab Panduru a vorbit despre variantele pe care le are la dispoziție Dinamo pentru meciul cu U Craiova, în contextul suspendării lui Karamoko.
„Eu nu cred (n.r. - că va fi titular Pop). Eu cred că încearcă (n.r. - Zeljko Kopic) cu Soro, cu ceva pe acolo, pentru că e un meci greu, în care trebuie să ai şi mijloc. Armstrong, Musi şi Soro, cineva care să alerge mult.
O să fie alergătură cu Craiova, te vor duce la maxim. Nu cred că-şi permite să bage vârf, mai ales pe Pop. O să-l lase să stea pe bancă, să intre în minutul 70 şi să dea gol. Aşa cred”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, conform orangesport.ro.
În ciuda suspendării lui Karamoko, clubul din „Ștefan cel Mare” nu duce lipsă de jucători ofensivi:
- Alexandru Musi, Adrian Caragea, Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alberto Soro, Ianis Tarbă, Alexandru Pop
În acest moment, echipa pregătită de croatul Zeljko Kopic se află pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48 de puncte).
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|25
|48
|2
|Dinamo
|25
|48
|3
|U Craiova
|24
|46
|4
|U Cluj
|25
|42
|5
|FC Argeș
|25
|40
|6
|FC Botoșani
|24
|39
|7
|CFR Cluj
|25
|38
|8
|UTA Arad
|25
|38
|9
|Oțelul Galați
|24
|37
|10
|Farul
|24
|34
|11
|FCSB
|24
|34
|12
|Petrolul
|25
|24
|13
|Csikszereda
|25
|22
|14
|Unirea Slobozia
|25
|21
|15
|Hermannstadt
|25
|17
|16
|Metaloglobus
|25
|11