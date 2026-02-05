„O să-l lase pe bancă” Fostul internațional crede că a descifrat strategia lui Zeljko Kopic

Farul - Dinamo 2-3. Basarab Panduru (55 de ani) a vorbit despre strategia la care ar putea apela Zeljko Kopic (48 de ani) în meciul cu U Craiova, din etapa viitoare.

Dinamo - U Craiova se va juca pe 9 februarie și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

În meciul cu echipa lui Filipe Coelho, Dinamo nu se va putea baza pe golgheterul echipei, Mamoudou Karamoko (6 goluri).

Atacantul francez este suspendat, după ce a încasat al patrulea cartonaș galben din acest sezon, în meciul cu Farul.

Panduru, despre strategia lui Kopic: „O să-l lase pe bancă”

Basarab Panduru a vorbit despre variantele pe care le are la dispoziție Dinamo pentru meciul cu U Craiova, în contextul suspendării lui Karamoko.

„Eu nu cred (n.r. - că va fi titular Pop). Eu cred că încearcă (n.r. - Zeljko Kopic) cu Soro, cu ceva pe acolo, pentru că e un meci greu, în care trebuie să ai şi mijloc. Armstrong, Musi şi Soro, cineva care să alerge mult.

O să fie alergătură cu Craiova, te vor duce la maxim. Nu cred că-şi permite să bage vârf, mai ales pe Pop. O să-l lase să stea pe bancă, să intre în minutul 70 şi să dea gol. Aşa cred”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, conform orangesport.ro.

FOTO: Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul

În ciuda suspendării lui Karamoko, clubul din „Ștefan cel Mare” nu duce lipsă de jucători ofensivi:

Alexandru Musi, Adrian Caragea, Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alberto Soro, Ianis Tarbă, Alexandru Pop

În acest moment, echipa pregătită de croatul Zeljko Kopic se află pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48 de puncte).

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 Dinamo 25 48 3 U Craiova 24 46 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 CFR Cluj 25 38 8 UTA Arad 25 38 9 Oțelul Galați 24 37 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Csikszereda 25 22 14 Unirea Slobozia 25 21 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 25 11

