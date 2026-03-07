„Îi omoram” Alexandru Chipciu nu s-a putut abține după victoria obținută de U Cluj cu FCSB: „Dacă eram și eu...”

FCSB - U Cluj 1-3. Alexandru Chipciu (36 de ani), jucătorul oaspeților, nu s-a putut abține să nu glumească pe seama fostei sale echipe, după succesul clujenilor de pe Arena Națională.

Chipciu nu a putut evolua în partida din etapa 30 din cauza unei accidentări suferite în Cupa României, contra lui Hermannstadt.

FCSB - U Cluj 1-3 . Alexandru Chipciu: „Dacă eram și eu...”

Alexandru Chipciu, jucătorul lui U Cluj, a glumit pe seama celor de la FCSB la finalul meciului.

„ Le-am lipsit mult, tare! Dacă erau şi eu… îi omoram ”, a spus Chipciu la Digi Sport.

Veteranul Universității Cluj a continuat să vorbească despre șansele de a câștiga campionatul.

„Mie îmi place să rămân conectat la meciurile pe care le avem, pentru că dacă visezi la campionat, Cupă, te poţi deconecta. Important e să te gândeşti meci de meci ce faci.

Trebuie să rămânem la fel, să ne antrenăm la fel, să ne gândim la următorul meci. Dacă mai câștigi câteva meciuri, după aia începi să faci calcule. Dar dacă nu le câștigi, faci calcule degeaba.

Nu m-a surprins meciul ăsta, pentru că noi ne antrenăm în stilul ăsta și ajungem foarte repede la poartă, ne creăm multe ocazii de gol”, a mai spus Alexandru Chipciu.

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Chipciu, despre Coubiș: „E tanc”

Alexandru Chipciu a vorbit și despre evoluția lui Andrei Coubiș, noul transfer al Universității, din meciul cu FCSB.

„E tanc. De când l-am văzut la primele antrenamente și meciuri, am spus că e tanc și că n-are cum să nu joace la echipa națională, părerea mea.

Îl văd în viitor un fundaș la echipa națională”, a mai spus Chipciu.

Jucătorul în vârstă de 36 de ani a continuat să vorbească și despre meciurile din play-off.

„Eu zic că avem echipă care se poate bate cu toate șase de la egal la egal. Toate cinci, de fapt. Dar nu-mi place să mă pronunț.

Dar avem un lot foarte bun, părerea mea. Cred că e cel mai bun lot. Ăsta-i meritul conducerii și celor care au adus jucătorii pentru că acum chiar avem soluții”.

