Chipciu iese din calcule pentru baraj Mircea Lucescu nu se va putea baza pe veteranul de la U Cluj la partida cu Turcia » Ce variante are selecționerul
Alexandru Chipciu FOTO: Sport Pictures
Chipciu iese din calcule pentru baraj Mircea Lucescu nu se va putea baza pe veteranul de la U Cluj la partida cu Turcia » Ce variante are selecționerul

Ștefan Ogrezeanu , Dan Udrea
Publicat: 05.03.2026, ora 10:52
  • Alexandru Chipciu (36 de ani) nu va fi disponibil pentru partida cu Turcia, din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial, după ce s-a accidentat la partida de Cupă cu Hermannstadt.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Selecționerul Mircea Lucescu nu poate conta pe Chipciu, înlocuit în minutul 20 al partidei de pe Cluj Arena, după ce a acuzat dureri la coapsa stângă.

Alexandru Chipciu, OUT! Nu poate juca în barajul cu Turcia

Veteranul de la Universitatea Cluj a făcut un control RMN, după accidentarea suferită în meciul de marți.

Chipciu a suferit o ruptură, fiind nevoit să facă o pauză de aproximativ trei săptămâni, ceea ce înseamnă că va rata barajul cu Turcia de pe 26 martie.

Acesta nu va putea merge să se trateze nici la Belgrad, la celebra Marijana Kovacevic, deoarece leziunea este lângă tendon, zonă în care aceasta nu poate interveni.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu va trebui să aleagă între Raul Opruț și Andrei Borza. Unul dintre cei doi va merge cu naționala la Istanbul, ca soluție de rezervă pentru Nicușor Bancu.

Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1
Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1

Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1
Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

turcia accidentare Campionatul Mondial mircea lucescu romania alexandru chipciu baraj
14:32
