Alexandru Băluță (31 de ani) a publicat astăzi un mesaj de adio pentru fanii lui FCSB.

Fotbalistul nu a mai jucat un meci oficial de la începutul lunii aprilie.

Alexandru Băluță a reziliat contractul cu FCSB vineri seară, iar anunțul a fost făcut de oficialul campioanei României, Mihai Stoica.

Alexandru Băluță, mesaj emoționat de adio pentru fanii lui FCSB

Alexandru Băluță s-a despărțit de FCSB și a lansat un mesaj emoționant față de suporteri. Fotbalistul s-a arătat recunoscător pentru perioada petrecută la campioana en-titre.

„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.

Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.

Mulțumesc colegilor și întregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cat mai multe momente unice.

Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință! P.S.: Sănătate și succes!”, a scris Alexandru Băluță, pe Instagram.

Aceasta nu este prima postare pe care fotbalistul a făcut-o după ce a reziliat contractul cu FCSB. Ieri, Alexandru Băluță a repostat, pe InstaStory, un colaj video cu toate golurile pe care le-a marcat în tricoul roș-albastru.

Alexandru Băluță, trecut „pe linie moartă” la FCSB

În sezonul anterior, Alexandru Băluță a jucat constant în prima fază a campionatului. Totuși, după începerea play-off-ului, Elias Charalambous nu s-a mai bazat pe serviciile sale.

81 de meciuri, 13 goluri marcate și 12 pase decisive a strâns Alexandru Băluță la FCSB.

Extrema dreapta a fost utilizată în trei partide din faza superioară a Superligii, iar în două meciuri a evoluat numai în minutele de prelungire.

În etapa a doua a play-off-ului, Alexandru Băluță a fost introdus la pauza derby-ului cu Dinamo, 1-0.

De-a lungul carierei, Alexandru Băluță a evoluat pentru Chindia Târgoviște, Farul Constanța, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, Puskas Akademia și FCSB.

Cota de piață fotbalistului este de 900 de mii de euro, conform Transfermarkt.

