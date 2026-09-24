„Asta e realitatea” Pancu trage un semnal de alarmă la Rapid: „Dacă nu înțeleg asta, nu-și va aduce aminte nimeni de noi”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, le cere elevilor săi să lase mai mult în plan secund jocul individual și să fie mai altruiști.

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Totul a pornit de la o întrebare despre situația lui Alexandru Dobre, golgheterul giuleștenilor de anul trecut, care a marcat de 3 ori în cele zece etape din acest sezon de Superliga.

Daniel Pancu le cere jucătorilor să fie mai altruiști: „Se gândesc doar la ei”

„În comparație cu Stojilkovic, deja e... (n.r. râde) Ce să se întâmple? Joacă meci de meci, vrea să câștigăm puncte. Nu e de banderolă, nu are nicio legătură.

Dobre și Petrila au marcat multe goluri pe contraatac sezonul trecut, în prima parte a campionatului, apoi echipele te învață. Acum s-a schimbat puțin, pentru că nu prea ne apărăm.

Contraatacuri mai avem, se descurcă mai greu pe spații mai mici, mai ales dacă e și terenul prost, cum e acum în Giulești. Cu toate că a dat două goluri cu CFR Cluj, a mai avut ocazii. Eu nu pot să spun că sunt nemulțumit de randamentul lui.

Ar trebui să fie mai altruist, da. Asta nu e o problemă doar la el. Avem jucători în atac care, impresia mea e că, de multe ori, se gândesc doar la ei. Sunt 6-7 jucători, plus efortul ăsta...

Eu îi spun calitate defensivă, fără de care nu se poate câștiga ceva important. Sunt în suferință, dar pe calea cea bună, și în antrenamente, și în jocuri.

Asta e iar o problemă pe care o vedeam și sezoanele trecute. Dacă vor înțelege, și eu cred că au făcut-o deja, avem o șansă puțin mai mare să ajungem la ceva important la finalul sezonului.

Dacă nu, vom fi din nou niște participanți la competiție, îmbrăcați în vișiniu, de care nu-și va aduce aminte nimeni, decât niște trecători, 3-4 sezoane la Rapid, fără să joci măcar un meci în Europa. Asta va fi realitatea”, a declarat Daniel Pancu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

În acest moment, giuleștenii sunt pe locul 2, cu 21 de puncte, la două în spatele liderului Dinamo.

FOTO. Rapid - CFR Cluj 3-1, meciul în care Dobre a marcat de două ori

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