Rapid - UTA Arad 2-0 VIDEO. Giuleștenii le-au administrat elevilor lui Adrian Mihalcea  prima înfrângere a sezonului +43 foto
Rapid - UTA Arad/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - UTA Arad 2-0 VIDEO. Giuleștenii le-au administrat elevilor lui Adrian Mihalcea prima înfrângere a sezonului

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 22:25
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 22:40
  • Rapid a învins UTA Arad, scor 2-0, în primul meci al etapei #8 din Liga 1.
  • Denis Ciobotariu și Alexandru Dobre au fost decisivi pentru giuleșteni.

Impulsionați de peste 11.000 de spectatori prezenți pe Giulești, Rapid a început avântat partida.

Formația antrenată de Constantin Gâlcă a avut două ocazii semnate de Alexandru Dobre, ce au precedat deschiderea de scor.

Rapid - UTA Arad. Giuleștenii le-au administrat elevilor lui Adrian Mihalcea prima înfrângere a sezonului

Denis Ciobotariu a finalizat excelent o centrare a lui Claudiu Petrila, după un corner de pe partea stângă. Era minutul 15.

UTA a continuat să nu aibă replică în fața giuleștenilor, iar în minutul 30, Alexandru Dobre a majorat diferența.

Căpitanul giuleștenilor a marcat din jurul punctului cu var, după ce a ajuns la o centrare a lui Christensen la firul ierbii.

După reluarea jocului, UTA a căutat să marcheze măcar golul de onoare, dar fără succes. Astfel, arădenii au suferit prima înfrângere din acest sezon.

În urma acestei partide, Rapid urcă pe locul 2, cu 18 puncte, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Oltenii au, însă, un meci în minus. De partea cealaltă, UTA este pe 3, cu 13 puncte.

Rapid - UTA Arad 2-0

  • Au marcat: Ciobotariu ('13), Dobre ('30)
  • Spectatori: 11.708

Min.90+4 - Final de meci în Giulești! Rapid se impune și se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova. De precizat că oltenii au un meci mai puțin.

  • Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.90 - Dublă modificare la Rapid: ies Petrila și Christensen, intră Jambor și Gojkovic

Min.83 - Keita vede cartonașul galben, după o intrare tare asupra lui Abdallah.

Min.75 - Dublă schimbare la Rapid: ies Koljic și Hromada, intră Baroan și Vulturar.

Min.71 - Aioani intervine la șutul lui Abdallah, din doar câțiva metri.

Min.68 - Schimbare la UTA: iese Roman, intră Vlăsceanu.

Min.60 - UTA domină jocul, dar nu găsește drumul spre poarta apărată de Aioani. Rapid alege să facă un joc defensiv și să lovească pe contraatac.

Min.46 - Partida se reia! Dublă schimbare la UTA: ies Popescu și Costache, intră Mino și Coman.

Min.45+1 - Pauză în Giulești!

  • Prima repriză este prelungită cu minimum 1 minut

Min.44 - Cartonaș galben văzut de Țuțu, după un fault asupra lui Borza.

Min.35 - Iliev intervine salvator la șutul lui Petrila din lovitură liberă, din colțul careului lateral stânga.

Min.30 - GOL Rapid, 2-0! Dobre majorează diferența, după ce apare perfect la o centrare de pe partea stângă a lui Borza.

Min.27 - Schimbare la UTA: iese Padula, accidentat, intră Alomerovic.

Min.21 - Keita pierde o minge în preajma careului, mingea ajunge la Abdallah, dar fostul atacant al lui Dinamo luftează, dintr-o poziție favorabilă.

Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (9).jpeg
Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (9).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg Rapid - UTA Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Min.13 - GOL Rapid, 1-0! Ciobotariu deschide scorul, cu o lovitură de cap, de la prima bară, după un corner de pe partea stângă.

Min.12- O nouă șansă pentru Dobre! Căpitanul Rapidului ajunge la o minge în marginea careului, nu stă pe gânduri și șutează. Balonul trece pe lângă poartă.

Min.6 - Ocazie pentru Rapid! Christensen primește o minge pe partea dreaptă, centrează la firul ierbii, Dobre îi ia fața lui Padula, dar reia puțin pe lângă poartă.

Min.1 - Start de partidă în Giulești.

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
  • Rezerve: Stolz, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • UTA Arad: Iliev - Tutu, Poulolo, Benga, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
  • Rezerve: Gorcea, Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino, Hrezdac, Matei, Mihai, Coman
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Stadion: „Giulești”, București
  • Arbitru: Barbu Marian, A1: Neacşu George Florin, A2: Badea Marius, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Andrei Florin

Rapid a schimbat portarul pentru acest meci, înlocuindu-l pe Stolz cu Aioani.

Costel Gâlcă: „Trebuie să arătăm mult echilibru”

Tehnicianul Rapidului vrea mai multă constanță din partea echipei în ambele reprize.

„UTA e o echipă care a început bine campionatul. Este bine organizată, aleargă foarte mult şi are şi jucători de unu contra unu. Jucăm acasă şi ne dorim să câştigăm. Vrem să arătăm un joc foarte bun pentru că e important să facem suporterii fericiţi.

Trebuie să avem un joc mult mai constant, să arătăm mai mult echilibru pentru ca adversarul să nu îşi creeze situaţii de gol. Noi avem momente bune în joc, dar sunt prea puţine. Jucăm bine o repriză sau 35 de minute, doar cu Botoşani am jucat cam 80 de minute.

Ne dorim să facem un meci complet. E important să transmitem siguranţă şi constanţă prin ceea ce jucăm. Pentru că în acest fel am avea mult mai multe reuşite”, a spus Costel Gâlcă înainte de meci, potrivit as.ro.

Adrian Mihalcea: „Suntem cu moralul foarte ridicat”

În schimb, Adrian Mihalcea crede că UTA poate păstra forma bună din acest start de sezon chiar și pe Giulești.

„În momentul de față nu cred că ar trebui să ne raportăm la statistici. Jucăm într-adevăr împotriva unei echipe valoroase, care până în momentul de față nu a pierdut și, drept dovadă, are un început de campionat foarte bun. Dar, ca de fiecare dată, venim pregătiți. Nu există un secret al parcursului nostru, există în schimb multă muncă și determinare.

Pentru noi, ceea ce se va întâmpla va fi numai și numai pe plus. Nu cred că putem vorbi de oboseală, știam programul, am încercat și la meciul de cupă să am grijă de jucătorii cu mici probleme.

Suntem foarte optimiști, suntem într-o perioadă extrem de bună și lucrul acesta se vede și în rezultate. Deci, practic, suntem cu moralul foarte ridicat”, a spus Mihalcea la conferința de presă premergătoare meciului.

rapid bucuresti Adrian Mihalcea liga 1 uta arad costel galca
